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Вкуснее, чем "Шуба": легкий салат из свеклы с плавленым сыром и горошком
Из свеклы можно приготовить очень много вкусных, полезных и легких блюд, начиная от борща, заканчивая салатами, соусами, закусками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с плавленым сыром, зеленым горошком.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт. средних (или 1 большой)
- зеленый консервированный горошек – 150 г
- плавленый сливочный сырок – 2-3 шт.
- чеснок натертый – 2-3 небольшой зубчик.
- соль – 1 ч. л. (по вкусу)
- майонез – 2 ст.л. (по вкусу количество)
Способ приготовления:
1️. Свеклу отварите и нарежьте небольшими кубиками (можно натереть на большую терку). Далее нарежьте плавленый сыр или натрите на большую терку. Переложите в миску.
2️. Добавьте зеленый консервированный горошек, натертый чеснок, соль и майонез. Все перемешайте.
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