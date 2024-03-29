Из свеклы можно приготовить очень много вкусных, полезных и легких блюд, начиная от борща, заканчивая салатами, соусами, закусками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с плавленым сыром, зеленым горошком.

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Ингредиенты:

свекла – 2 шт. средних (или 1 большой)

зеленый консервированный горошек – 150 г

плавленый сливочный сырок – 2-3 шт.

чеснок натертый – 2-3 небольшой зубчик.

соль – 1 ч. л. (по вкусу)

майонез – 2 ст.л. (по вкусу количество)

Способ приготовления:

1️. Свеклу отварите и нарежьте небольшими кубиками (можно натереть на большую терку). Далее нарежьте плавленый сыр или натрите на большую терку. Переложите в миску.

2️. Добавьте зеленый консервированный горошек, натертый чеснок, соль и майонез. Все перемешайте.

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