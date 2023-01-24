Вкуснее, чем "Шуба": салат из картофеля, печени трески и яблок

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,3 т.
Вкусный салат с рыбой

Любой салат – всегда хорошая идея блюда, как для праздничного стола, так и на каждый день. Стоит отметить, что оригинального вкуса любому салату придадут специи, соусы, фрукты и цитрусовые. 

Вкусный салат

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного, слоеного салата из картофеля, печени трески и яблок. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1,5 ст. л.
  • печень трески – 1 банка
  • кисло-сладкие яблоки – 1,5-2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • майонез – 150 г

Способ приготовления:

1. Вареные или запеченные овощи натрите на крупную терку, лук нарежьте мелко, яблоки натрите и сбрызните соком лимона.

Овощи для салата

2. Печень трески разомните вилкой.

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, морковь, лук, майонез, яблоко, майонез, яйца, майонез, печень. 

Приготовление салата

4. Салат поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

Готовый салат

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