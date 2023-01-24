Любой салат – всегда хорошая идея блюда, как для праздничного стола, так и на каждый день. Стоит отметить, что оригинального вкуса любому салату придадут специи, соусы, фрукты и цитрусовые.

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного, слоеного салата из картофеля, печени трески и яблок.

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Ингредиенты:

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1,5 ст. л.

печень трески – 1 банка

кисло-сладкие яблоки – 1,5-2 шт.

яйца – 2 шт.

майонез – 150 г

Способ приготовления:

1. Вареные или запеченные овощи натрите на крупную терку, лук нарежьте мелко, яблоки натрите и сбрызните соком лимона.

2. Печень трески разомните вилкой.

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, морковь, лук, майонез, яблоко, майонез, яйца, майонез, печень.

4. Салат поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

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