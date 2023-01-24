Вкуснее, чем "Шуба": салат из картофеля, печени трески и яблок
Любой салат – всегда хорошая идея блюда, как для праздничного стола, так и на каждый день. Стоит отметить, что оригинального вкуса любому салату придадут специи, соусы, фрукты и цитрусовые.
Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного, слоеного салата из картофеля, печени трески и яблок.
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Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1,5 ст. л.
- печень трески – 1 банка
- кисло-сладкие яблоки – 1,5-2 шт.
- яйца – 2 шт.
- майонез – 150 г
Способ приготовления:
1. Вареные или запеченные овощи натрите на крупную терку, лук нарежьте мелко, яблоки натрите и сбрызните соком лимона.
2. Печень трески разомните вилкой.
3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, морковь, лук, майонез, яблоко, майонез, яйца, майонез, печень.
4. Салат поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.
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