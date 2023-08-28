Домашние бутерброды можно готовить с разных продуктов, летом лучше не использовать соленую и копченую рыбу, можно ее заменить рыбными консервами, вареными яйцами, крабовыми палочками.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов с сардиной и вареными яйцами.

Видео дня

Ингредиенты:

сардины – 1 б.

лук-шалот – 1/2 шт.

яйца (вареные) – 3 шт.

сыр – 50 г

майонез – 1 ст. л.

специи: соль, перец – по вкусу

багет/батон

чеснок – 1 зуб.

листья салата, огурец – для подачи

Способ приготовления:

1. Из сардин слейте жидкость в отдельный сосуд, не выливайте. Сардину разомните вилкой до однородности.

2. Отделите белок от желтка. До рыбы добавьте тертые на мелкую терку белок и сыр. Добавьте мелко порезанный лук, добавьте специи и майонез, перемешайте до однородной массы. При необходимости, для нужной густоты, добавляем несколько ложек жидкости из сардины.

3. Багет порежьте на ломтики. Обжарьте на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистой корочки. Каждый поджаренный ломтик натрите слегка зубчиком чеснока с одной стороны.

4. На тарелку выложите листья салата. На натертую чесноком поверхность ломтика намажьте рыбную смесь, выложите на тарелку с салатом, сверху украсьте кружочками огурца и посыпьте тертым желтком.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: