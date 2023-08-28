Вкуснее, чем со шпротами: бюджетные бутерброды за 10 минут к праздничному столу и на каждый день
Домашние бутерброды можно готовить с разных продуктов, летом лучше не использовать соленую и копченую рыбу, можно ее заменить рыбными консервами, вареными яйцами, крабовыми палочками.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов с сардиной и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- сардины – 1 б.
- лук-шалот – 1/2 шт.
- яйца (вареные) – 3 шт.
- сыр – 50 г
- майонез – 1 ст. л.
- специи: соль, перец – по вкусу
- багет/батон
- чеснок – 1 зуб.
- листья салата, огурец – для подачи
Способ приготовления:
1. Из сардин слейте жидкость в отдельный сосуд, не выливайте. Сардину разомните вилкой до однородности.
2. Отделите белок от желтка. До рыбы добавьте тертые на мелкую терку белок и сыр. Добавьте мелко порезанный лук, добавьте специи и майонез, перемешайте до однородной массы. При необходимости, для нужной густоты, добавляем несколько ложек жидкости из сардины.
3. Багет порежьте на ломтики. Обжарьте на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистой корочки. Каждый поджаренный ломтик натрите слегка зубчиком чеснока с одной стороны.
4. На тарелку выложите листья салата. На натертую чесноком поверхность ломтика намажьте рыбную смесь, выложите на тарелку с салатом, сверху украсьте кружочками огурца и посыпьте тертым желтком.
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