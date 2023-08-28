Вкуснее, чем со шпротами: бюджетные бутерброды за 10 минут к праздничному столу и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,9 т.
Вкуснее, чем со шпротами: бюджетные бутерброды за 10 минут к праздничному столу и на каждый день

Домашние бутерброды можно готовить с разных продуктов, летом лучше не использовать соленую и копченую рыбу, можно ее заменить рыбными консервами, вареными яйцами, крабовыми палочками. 

Вкусные домашние бутерброды

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов с сардиной и вареными яйцами. 

Рецепт бутербродов
Видео дня

Ингредиенты:

  • сардины – 1 б.
  • лук-шалот – 1/2 шт.
  • яйца (вареные) – 3 шт.
  • сыр – 50 г
  • майонез – 1 ст. л.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • багет/батон
  • чеснок – 1 зуб.
  • листья салата, огурец – для подачи

Способ приготовления: 

1. Из сардин слейте жидкость в отдельный сосуд, не выливайте. Сардину разомните вилкой до однородности.

Сардина без масла

2. Отделите белок от желтка. До рыбы добавьте тертые на мелкую терку белок и сыр. Добавьте мелко порезанный лук, добавьте специи и майонез, перемешайте до однородной массы. При необходимости, для нужной густоты, добавляем несколько ложек жидкости из сардины.

Тертые белки

3. Багет порежьте на ломтики. Обжарьте на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистой корочки. Каждый поджаренный ломтик натрите слегка зубчиком чеснока с одной стороны.

Приготовление бутербродов

4. На тарелку выложите листья салата. На натертую чесноком поверхность ломтика намажьте  рыбную смесь, выложите на тарелку с салатом, сверху украсьте кружочками огурца и посыпьте тертым желтком.

Готовые бутерброды

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты