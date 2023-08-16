Вкуснее, чем со шпротами: крабовые бутерброды с пикантной намазкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт бутербродов

Бутерброды – закуска, которую можно готовить из любых ингредиентов, которые вы любите. Для более сытного варианта лучше использовать буженину, куриное филе, сыр, а для более легких – рыбу, сыр, крабовые палочки, шпроты, авокадо, любую икру, зелень. 

Бутерброды со шпротами

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом быстрых крабовых бутербродов с намазкой из плавленого сыра с чесноком и зеленью. 

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • круглый багет
  • яйца – 3 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • майонез – 3 ст. л.
  • специи: соль, перец – по вкусу 
  • крабовые палочки – 4 шт.
  • горошек/кукуруза/вареный желток
  • петрушка/зелень 

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и остудите, натрите на терку. Также натрите и плавленые сырки. Выложите смесь в миску, добавьте чеснок, майонез и специи, перемешайте.

Намазка з плавленого сыра

2. Нарежьте багет и смажьте этой смесью ломтики багета. Украсьте изрезанными тонкими ломтиками крабовых палочки в виде лепестков цветка. Во внутрь выложите кукурузу/кусочек желтка. Дополнительно украсьте зеленью.

Готовые бутерброды

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