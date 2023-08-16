Вкуснее, чем со шпротами: крабовые бутерброды с пикантной намазкой
Бутерброды – закуска, которую можно готовить из любых ингредиентов, которые вы любите. Для более сытного варианта лучше использовать буженину, куриное филе, сыр, а для более легких – рыбу, сыр, крабовые палочки, шпроты, авокадо, любую икру, зелень.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом быстрых крабовых бутербродов с намазкой из плавленого сыра с чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- круглый багет
- яйца – 3 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- майонез – 3 ст. л.
- специи: соль, перец – по вкусу
- крабовые палочки – 4 шт.
- горошек/кукуруза/вареный желток
- петрушка/зелень
Способ приготовления:
1. Яйца отварите и остудите, натрите на терку. Также натрите и плавленые сырки. Выложите смесь в миску, добавьте чеснок, майонез и специи, перемешайте.
2. Нарежьте багет и смажьте этой смесью ломтики багета. Украсьте изрезанными тонкими ломтиками крабовых палочки в виде лепестков цветка. Во внутрь выложите кукурузу/кусочек желтка. Дополнительно украсьте зеленью.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: