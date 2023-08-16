Бутерброды – закуска, которую можно готовить из любых ингредиентов, которые вы любите. Для более сытного варианта лучше использовать буженину, куриное филе, сыр, а для более легких – рыбу, сыр, крабовые палочки, шпроты, авокадо, любую икру, зелень.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом быстрых крабовых бутербродов с намазкой из плавленого сыра с чесноком и зеленью.

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Ингредиенты:

круглый багет

яйца – 3 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

майонез – 3 ст. л.

специи: соль, перец – по вкусу

крабовые палочки – 4 шт.

горошек/кукуруза/вареный желток

петрушка/зелень

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и остудите, натрите на терку. Также натрите и плавленые сырки. Выложите смесь в миску, добавьте чеснок, майонез и специи, перемешайте.

2. Нарежьте багет и смажьте этой смесью ломтики багета. Украсьте изрезанными тонкими ломтиками крабовых палочки в виде лепестков цветка. Во внутрь выложите кукурузу/кусочек желтка. Дополнительно украсьте зеленью.

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