Вкуснее, чем сырники: полезная творожная запеканка без сахара и муки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Творожная запеканка

Лучше сырников может быть только ароматная творожная запеканка без муки. Для того, чтобы она была пышной и удачной, кулинары советуют добавлять в основу манку. 

Пышная творожная запеканка

Фудблогер Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки с манкой и без муки, которая будет мягкой и воздушной. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты: 

  • 400-500 г кисломолочного творога 9%
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. манной крупы
  • 2 ч. л. меда (или любого другого подсластителя)
  • щепотка ванилина

Способ приготовления: 

1. Смешайте ложкой или взбейте блендером творог, яйца, мед и манку. Оставьте постоять минут 10, чтобы манка набухла.

Основа для запеканки

2. Выложите основу в форму, выпекайте 30-25 минут при 180 С в духовке (режим конвекция).

Сколько выпекать запеканку

Подавайте со сметаной!

Творожная запеканка

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