Лучше сырников может быть только ароматная творожная запеканка без муки. Для того, чтобы она была пышной и удачной, кулинары советуют добавлять в основу манку.

Фудблогер Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки с манкой и без муки, которая будет мягкой и воздушной.

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Ингредиенты:

400-500 г кисломолочного творога 9%

2 яйца

2 ст. л. манной крупы

2 ч. л. меда (или любого другого подсластителя)

щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. Смешайте ложкой или взбейте блендером творог, яйца, мед и манку. Оставьте постоять минут 10, чтобы манка набухла.

2. Выложите основу в форму, выпекайте 30-25 минут при 180 С в духовке (режим конвекция).

Подавайте со сметаной!

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