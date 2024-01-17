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Вкуснее, чем сырники: полезная творожная запеканка без сахара и муки
Лучше сырников может быть только ароматная творожная запеканка без муки. Для того, чтобы она была пышной и удачной, кулинары советуют добавлять в основу манку.
Фудблогер Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки с манкой и без муки, которая будет мягкой и воздушной.
Ингредиенты:
- 400-500 г кисломолочного творога 9%
- 2 яйца
- 2 ст. л. манной крупы
- 2 ч. л. меда (или любого другого подсластителя)
- щепотка ванилина
Способ приготовления:
1. Смешайте ложкой или взбейте блендером творог, яйца, мед и манку. Оставьте постоять минут 10, чтобы манка набухла.
2. Выложите основу в форму, выпекайте 30-25 минут при 180 С в духовке (режим конвекция).
Подавайте со сметаной!
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