Видео дня
Вкуснее, чем сырники: пышная творожная запеканка с изюмом
Из творога можно готовить не только сырники, но еще и вкусные, пышные запеканки, пудинги и начинки для блинов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и ароматной творожной запеканки.
Ингредиенты:
- 700 г творога 5%
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 50 г кукурузного крахмала
- Щепотка соли
- 10 г ванильного сахара
- 150-200 г изюма
Способ приготовления:
1. В творог добавьте яйца, сахар, крахмал, ванильный сахар и перебейте блендером.
2. Добавьте изюм, перемешайте.
3. Смажьте форму маслом, вылейте творожную массу.
4. Выпекайте до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: