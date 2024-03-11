Из творога можно готовить не только сырники, но еще и вкусные, пышные запеканки, пудинги и начинки для блинов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и ароматной творожной запеканки.

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Ингредиенты:

700 г творога 5%

4 яйца

200 г сахара

50 г кукурузного крахмала

Щепотка соли

10 г ванильного сахара

150-200 г изюма

Способ приготовления:

1. В творог добавьте яйца, сахар, крахмал, ванильный сахар и перебейте блендером.

2. Добавьте изюм, перемешайте.

3. Смажьте форму маслом, вылейте творожную массу.

4. Выпекайте до готовности.

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