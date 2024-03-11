Вкуснее, чем сырники: пышная творожная запеканка с изюмом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Готовая запеканка

Из творога можно готовить не только сырники, но еще и вкусные, пышные запеканки, пудинги и начинки для блинов. 

Что приготовить из творога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и ароматной творожной запеканки

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • 700 г творога 5%
  • 4 яйца
  • 200 г сахара
  • 50 г кукурузного крахмала
  • Щепотка соли
  • 10 г ванильного сахара
  • 150-200 г изюма

Способ приготовления: 

1. В творог добавьте яйца, сахар, крахмал, ванильный сахар и перебейте блендером. 

Творожная масса

2. Добавьте изюм, перемешайте. 

Основа для запеканки с изюмом

3. Смажьте форму маслом, вылейте творожную массу.

Приготовление запеканки

4. Выпекайте до готовности.

Готовая творожная запеканка

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