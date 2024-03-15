Вкуснее, чем тертый: яблочный пирог из песочного теста с суфле

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем тертый: яблочный пирог из песочного теста с суфле

Яблоки – идеальный фрукт для приготовления вкусных, ароматных, полезных десертов. Еще из него можно делать нежный джем и даже пудинги и пастилу. 

Яблочный пирог

Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного песочного пирога с яблоками и суфле. 

Вкусный яблочный пирог
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Ингредиенты: 

  • Мука – 240 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Соль – щепотка
  • Желтки – 2 шт.
  • Сахар – 30-40 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар – 0,5 ч.л.
  • Яблоки – 500 г
  • Корица – по вкусу (можно не добавлять, если не любитель)
  • Лимонный сок – 2 ст.л.
  • Сахар – по вкусу

Суфле: 

  • Белки – 2 шт.
  • Сахар – 40-60 г
  • Сметана или йогурт – 300-400 г
  • Кукурузный крахмал – 30 г
  • Ванильный сахар с бурбонской ванилью – 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Смешайте муку, масло, сахар, соль, разрыхлитель, желтки, ванильный сахар, перетрите в крошку.

Основа для теста

2. Яблоки порежьте кубиком, обжарьте на сковороде с маслом, добавьте сахар, протушите яблоки.

Яблоки для начинки

3. Взбейте белки до пиков. 

Из чего приготовить суфле

4. Выложите в форму часть теста, сверху яблоки и на яблоки суфле. 

Сколько готовить пирог

5. Выпекайте до готовности.

Готовый пирог с яблоками

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