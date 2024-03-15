Яблоки – идеальный фрукт для приготовления вкусных, ароматных, полезных десертов. Еще из него можно делать нежный джем и даже пудинги и пастилу.

Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного песочного пирога с яблоками и суфле.

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Ингредиенты:

Мука – 240 г

Сливочное масло – 80 г

Соль – щепотка

Желтки – 2 шт.

Сахар – 30-40 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 0,5 ч.л.

Яблоки – 500 г

Корица – по вкусу (можно не добавлять, если не любитель)

Лимонный сок – 2 ст.л.

Сахар – по вкусу

Суфле:

Белки – 2 шт.

Сахар – 40-60 г

Сметана или йогурт – 300-400 г

Кукурузный крахмал – 30 г

Ванильный сахар с бурбонской ванилью – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, масло, сахар, соль, разрыхлитель, желтки, ванильный сахар, перетрите в крошку.

2. Яблоки порежьте кубиком, обжарьте на сковороде с маслом, добавьте сахар, протушите яблоки.

3. Взбейте белки до пиков.

4. Выложите в форму часть теста, сверху яблоки и на яблоки суфле.

5. Выпекайте до готовности.

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