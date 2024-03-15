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Вкуснее, чем тертый: яблочный пирог из песочного теста с суфле
Яблоки – идеальный фрукт для приготовления вкусных, ароматных, полезных десертов. Еще из него можно делать нежный джем и даже пудинги и пастилу.
Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного песочного пирога с яблоками и суфле.
Ингредиенты:
- Мука – 240 г
- Сливочное масло – 80 г
- Соль – щепотка
- Желтки – 2 шт.
- Сахар – 30-40 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 0,5 ч.л.
- Яблоки – 500 г
- Корица – по вкусу (можно не добавлять, если не любитель)
- Лимонный сок – 2 ст.л.
- Сахар – по вкусу
Суфле:
- Белки – 2 шт.
- Сахар – 40-60 г
- Сметана или йогурт – 300-400 г
- Кукурузный крахмал – 30 г
- Ванильный сахар с бурбонской ванилью – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте муку, масло, сахар, соль, разрыхлитель, желтки, ванильный сахар, перетрите в крошку.
2. Яблоки порежьте кубиком, обжарьте на сковороде с маслом, добавьте сахар, протушите яблоки.
3. Взбейте белки до пиков.
4. Выложите в форму часть теста, сверху яблоки и на яблоки суфле.
5. Выпекайте до готовности.
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