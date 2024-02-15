Вкуснее, чем "Тирамису": легкий десерт без теста, яиц, выпечки из 3 ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем 'Тирамису': легкий десерт без теста, яиц, выпечки из 3 ингредиентов

Десерты можно готовить как из тест, так и без. Отличной альтернативой может быть желе, птичье молоко, рисовые хлебцы, печенье.

Домашний десерт без выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из рисовых хлебцев, с нежным кремом и какао.

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • рисовые хлебцы – 3 шт.
  • охлажденный кофе или чай
  • сметана – 6 ст. л.
  • сахарная пудра – по желанию
  • какао

Способ приготовления:

1. Заварите кофе или чай, охладите.

Кофе и рисовые хлебцы

2. Сметану смешайте с сахарной пудрой.

Приготовление десерта

3. На тарелку выложите крем из сметаны, смоченный хлебец в кофе крем, хлебец, крем, хлебец и завершаем кремом. Поставьте в холодильник на 30 минут, а перед подачей можете присыпать какао.

Готовый десерт

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