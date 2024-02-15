Видео дня
Вкуснее, чем "Тирамису": легкий десерт без теста, яиц, выпечки из 3 ингредиентов
Десерты можно готовить как из тест, так и без. Отличной альтернативой может быть желе, птичье молоко, рисовые хлебцы, печенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из рисовых хлебцев, с нежным кремом и какао.
Ингредиенты:
- рисовые хлебцы – 3 шт.
- охлажденный кофе или чай
- сметана – 6 ст. л.
- сахарная пудра – по желанию
- какао
Способ приготовления:
1. Заварите кофе или чай, охладите.
2. Сметану смешайте с сахарной пудрой.
3. На тарелку выложите крем из сметаны, смоченный хлебец в кофе крем, хлебец, крем, хлебец и завершаем кремом. Поставьте в холодильник на 30 минут, а перед подачей можете присыпать какао.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: