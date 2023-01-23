Вкуснее, чем торт: хрустящие трубочки с белковым кремом к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт трубочек

Трубочки с кремом и сгущенным молоком – очень вкусный домашний десерт, которые любят и взрослые и дети. Готовятся трубочки очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто, чтобы десерт был хрустящим, а начинить их можно белковым или сметанным кремом, сгущенным молоком. 

Как правильно пожарить вафельные трубочки

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом хрустящих трубочек с белковым кремом, которые получатся очень вкусными и ароматными. 

Рецепт трубочек
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Ингредиенты:

  • мука – 150 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 120 г
  • соль – щепотка 
  • сливочное масло – 150 г

Крем: 

  • белки – 3 шт.
  • сахар – 200 г
  • вода – 50 г
  • лимонный сок или кислота – щепотка 

Способ приготовления:

1. Растопите сливочное масло, в него всыпьте сахар, перемешайте и добавьте муку, соль, и снова хорошо перемешайте.

Тесто для вафель

2. Когда масса станет однородной, добавьте 2 яйца и хорошо перемешайте еще раз и дайте тесту постоять 5-10 минут. 

Сколько выпекать трубочки

3. Выпекайте трубочки 1-2 минут в вафельнице и сразу заверните, пока они горячие. 

4. Крем: взбейте белки с солью до пиков. Сахар добавьте в лимонный сок, перемешайте и варите сироп на среднем огне. Не переставая взбивать белки на средней скорости влейте тоненькой струйкой горячий сироп. Когда влили весь, сделайте миксер на максимум и взбивайте крем 7-10 минут. 

Белковый крем

5. Начините готовым кремом трубочки и можно есть сразу вкусный десерт. 

Готовые трубочки с кремом

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