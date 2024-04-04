Вкуснее, чем торт: пышный и удачный манник к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем торт: пышный и удачный манник к чаю

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт к чаю, отличным вариантом будет манник. Для того, чтобы он был пышным, обязательно добавьте разрыхлитель.

Пышный манник

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого манника, который элементарно готовится.

Рецепт манника
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Ингредиенты:

  • кефир – 300 мл
  • мука – 180 г
  • манка – 200 г
  • сахар – 130 г
  • разрыхлитель – 6 г
  • масло – 130 мл

Способ приготовления:

1. Для начала в миску вливаем кефир и туда всыпаем манку. Перемешиваем и оставляем на 5-7 минут.

Основа для манника

2. Затем добавьте остальные ингредиенты и перемешайте лопаткой.

Сколько выпекать манник

3. Выложите смесь в форму, застеленную пергаментом и выпекайте 45 минут при 180 С.

Готовый манник

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