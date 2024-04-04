Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт к чаю, отличным вариантом будет манник. Для того, чтобы он был пышным, обязательно добавьте разрыхлитель.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого манника, который элементарно готовится.

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Ингредиенты:

кефир – 300 мл

мука – 180 г

манка – 200 г

сахар – 130 г

разрыхлитель – 6 г

масло – 130 мл

Способ приготовления:

1. Для начала в миску вливаем кефир и туда всыпаем манку. Перемешиваем и оставляем на 5-7 минут.

2. Затем добавьте остальные ингредиенты и перемешайте лопаткой.

3. Выложите смесь в форму, застеленную пергаментом и выпекайте 45 минут при 180 С.

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