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Вкуснее, чем торт: пышный и удачный манник к чаю
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт к чаю, отличным вариантом будет манник. Для того, чтобы он был пышным, обязательно добавьте разрыхлитель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого манника, который элементарно готовится.
Ингредиенты:
- кефир – 300 мл
- мука – 180 г
- манка – 200 г
- сахар – 130 г
- разрыхлитель – 6 г
- масло – 130 мл
Способ приготовления:
1. Для начала в миску вливаем кефир и туда всыпаем манку. Перемешиваем и оставляем на 5-7 минут.
2. Затем добавьте остальные ингредиенты и перемешайте лопаткой.
3. Выложите смесь в форму, застеленную пергаментом и выпекайте 45 минут при 180 С.
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