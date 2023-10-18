Вкуснее, чем вареники: картофельные галушки с мясом и шкварками
Картофель – универсальный овощ, который может быть основой для приготовления пюре, супов, пирогов, закусок, блинов и даже котлет. Еще она может быть основой для теста для зраз, а также галушек.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных картофельных галушек с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- Картофель – 3-4 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 3-5 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
Начинка:
- Фарш любой – 200 г
- Лук обжаренный – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель отварите, разомните в пюре, добавьте яйцо, муку, соль, перемешайте.
2. Скатайте из теста колбаску, порежьте на куски, притрусите мукой.
3. Для начинки: вареное мясо пропустите через мясорубку. Лук порежьте кубиком и обжарьте до золотистости и добавьте в фарш, перемешайте.
4. Раскатайте тесто, выложите начинку, придайте им форму и отварите, пока не всплывут.
Подавайте со шкварками и зеленью!
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