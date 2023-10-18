Вкуснее, чем вареники: картофельные галушки с мясом и шкварками

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее, чем вареники: картофельные галушки с мясом и шкварками

Картофель – универсальный овощ, который может быть основой для приготовления пюре, супов, пирогов, закусок, блинов и даже котлет. Еще она может быть основой для теста для зраз, а также галушек. 

Что приготовить из картофеля

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных картофельных галушек с мясным фаршем. 

Рецепт галушек с мясом
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Ингредиенты:

  • Картофель –  3-4 шт. 
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Мука – 3-5 ст. л. 
  • Соль – 1/2 ч. л.

Начинка:

  • Фарш любой – 200 г
  • Лук обжаренный – 1 шт. 
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, разомните в пюре, добавьте яйцо, муку, соль, перемешайте. 

Картофель для теста

2. Скатайте из теста колбаску, порежьте на куски, притрусите мукой. 

Тесто для галушек

3. Для начинки: вареное мясо пропустите через мясорубку. Лук порежьте кубиком и обжарьте до золотистости и добавьте в фарш, перемешайте. 

Мясная начинка

4. Раскатайте тесто, выложите начинку, придайте им форму и отварите, пока не всплывут.

Готовые галушки

Подавайте со шкварками и зеленью!

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