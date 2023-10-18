Картофель – универсальный овощ, который может быть основой для приготовления пюре, супов, пирогов, закусок, блинов и даже котлет. Еще она может быть основой для теста для зраз, а также галушек.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных картофельных галушек с мясным фаршем.

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Ингредиенты:

Картофель – 3-4 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3-5 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Начинка:

Фарш любой – 200 г

Лук обжаренный – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, разомните в пюре, добавьте яйцо, муку, соль, перемешайте.

2. Скатайте из теста колбаску, порежьте на куски, притрусите мукой.

3. Для начинки: вареное мясо пропустите через мясорубку. Лук порежьте кубиком и обжарьте до золотистости и добавьте в фарш, перемешайте.

4. Раскатайте тесто, выложите начинку, придайте им форму и отварите, пока не всплывут.

Подавайте со шкварками и зеленью!

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