Вкуснее, чем вареники: пышные полтавские галушки с мясным фаршем и грибным соусом для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее, чем вареники: пышные полтавские галушки с мясным фаршем и грибным соусом для перекуса

Полтавские галушки – очень простое и сытное блюдо, основа которого – тесто с мясной начинкой. Для яркого вкуса добавьте грибной соус!

Вкусные галушки с соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных полтавских галушек с грибной подливой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 300 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 1 ч л соли
  • 0,5 ч л соды
  • 500 г муки

Начинка:

  • 2 куриных филе
  • 2 лука
  • масло, бульон, специи, зелень по желанию

Грибная подлива на сметане:

  • 100 г шампиньонов
  • 1 лук
  • 200 г сметаны
  • 100 г воды
  • специи, свежая зелень

Способ приготовления: 

1. Начинка: отварите филе, лук поджарьте и перебейте все в блендере, добавьте небольшое количества бульона, в котором варилось филе, добавьте зелень, соль и перец по вкусу.

Мясная начинка

2. Для теста: смешайте все ингредиенты, тесто должно быть мягким. Оставьте на 10 минут. 

Приготовление теста

3. Подготовить подливу: лук порежьте кубиком, жарьте 5 минут, добавьте шампиньоны порезанные пластинками, специи по вкусу, сметану и воду. Протушите все несколько минут.

Грибной соус

4. Тесто разделите на шарики, сформируйте клецки. Готовьте на пару 5 минут каждую партию.

Сколько готовить галушки на пару

Сложите в кастрюльку с крышкой, полейте подливкой и можно есть!

Готовое блюдо

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