Вкуснее, чем вареники: пышные полтавские галушки с мясным фаршем и грибным соусом для перекуса
Полтавские галушки – очень простое и сытное блюдо, основа которого – тесто с мясной начинкой. Для яркого вкуса добавьте грибной соус!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных полтавских галушек с грибной подливой.
Ингредиенты:
- 300 мл кефира
- 1 яйцо
- 1 ч л соли
- 0,5 ч л соды
- 500 г муки
Начинка:
- 2 куриных филе
- 2 лука
- масло, бульон, специи, зелень по желанию
Грибная подлива на сметане:
- 100 г шампиньонов
- 1 лук
- 200 г сметаны
- 100 г воды
- специи, свежая зелень
Способ приготовления:
1. Начинка: отварите филе, лук поджарьте и перебейте все в блендере, добавьте небольшое количества бульона, в котором варилось филе, добавьте зелень, соль и перец по вкусу.
2. Для теста: смешайте все ингредиенты, тесто должно быть мягким. Оставьте на 10 минут.
3. Подготовить подливу: лук порежьте кубиком, жарьте 5 минут, добавьте шампиньоны порезанные пластинками, специи по вкусу, сметану и воду. Протушите все несколько минут.
4. Тесто разделите на шарики, сформируйте клецки. Готовьте на пару 5 минут каждую партию.
Сложите в кастрюльку с крышкой, полейте подливкой и можно есть!
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