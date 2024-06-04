Полтавские галушки – очень простое и сытное блюдо, основа которого – тесто с мясной начинкой. Для яркого вкуса добавьте грибной соус!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных полтавских галушек с грибной подливой.

Ингредиенты:

300 мл кефира

1 яйцо

1 ч л соли

0,5 ч л соды

500 г муки

Начинка:

2 куриных филе

2 лука

масло, бульон, специи, зелень по желанию

Грибная подлива на сметане:

100 г шампиньонов

1 лук

200 г сметаны

100 г воды

специи, свежая зелень

Способ приготовления:

1. Начинка: отварите филе, лук поджарьте и перебейте все в блендере, добавьте небольшое количества бульона, в котором варилось филе, добавьте зелень, соль и перец по вкусу.

2. Для теста: смешайте все ингредиенты, тесто должно быть мягким. Оставьте на 10 минут.

3. Подготовить подливу: лук порежьте кубиком, жарьте 5 минут, добавьте шампиньоны порезанные пластинками, специи по вкусу, сметану и воду. Протушите все несколько минут.

4. Тесто разделите на шарики, сформируйте клецки. Готовьте на пару 5 минут каждую партию.

Сложите в кастрюльку с крышкой, полейте подливкой и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: