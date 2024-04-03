Вкуснее, чем вареные: жареные пельмени с чесночным соусом за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем вареные: жареные пельмени с чесночным соусом за 10 минут

Пельмени можно есть в вареном и даже жареном виде. Самое главное – сделать вкусный соус, добавив например чеснок.

Как необычно приготовить пельмени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пельменей с чесночным соусом с зеленью.

Рецепт пельменей
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Ингредиенты:

  • 800 г пельменей
  • 30 г сливочного масла
  • масло, зелень

Соус:

  • сметана, зелень, копченая паприка, свежий чеснок

Способ приготовления:

1. На сковороду вылейте масло, выложите пельмени, немного обжарьте, добавьте воду, накройте крышку готовьте.

Как правильно жарить пельмени

2. Соус: смешайте сметану с зеленью, паприкой, свежим чесноком.

Соус для пельменей

3. Выложите готовые пельмени в миску, добавьте соус и подавайте!

Готовое блюдо

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