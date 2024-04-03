Пельмени можно есть в вареном и даже жареном виде. Самое главное – сделать вкусный соус, добавив например чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пельменей с чесночным соусом с зеленью.

Видео дня

Ингредиенты:

800 г пельменей

30 г сливочного масла

масло, зелень

Соус:

сметана, зелень, копченая паприка, свежий чеснок

Способ приготовления:

1. На сковороду вылейте масло, выложите пельмени, немного обжарьте, добавьте воду, накройте крышку готовьте.

2. Соус: смешайте сметану с зеленью, паприкой, свежим чесноком.

3. Выложите готовые пельмени в миску, добавьте соус и подавайте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: