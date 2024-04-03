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Вкуснее, чем вареные: жареные пельмени с чесночным соусом за 10 минут
Пельмени можно есть в вареном и даже жареном виде. Самое главное – сделать вкусный соус, добавив например чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пельменей с чесночным соусом с зеленью.
Ингредиенты:
- 800 г пельменей
- 30 г сливочного масла
- масло, зелень
Соус:
- сметана, зелень, копченая паприка, свежий чеснок
Способ приготовления:
1. На сковороду вылейте масло, выложите пельмени, немного обжарьте, добавьте воду, накройте крышку готовьте.
2. Соус: смешайте сметану с зеленью, паприкой, свежим чесноком.
3. Выложите готовые пельмени в миску, добавьте соус и подавайте!
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