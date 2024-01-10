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Вкуснее, чем "Винегрет": полезный свекольный салат для ужина
Салаты из свеклы – самое простое и полезное блюдо, которое лучше всего есть в осенний и зимний период, так как в свекле очень много витаминов. Ее можно есть в сыром, вареном и запеченном виде.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с зеленым луком, горошком и жареным картофелем.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт.
- морковь – 1 шт
- горошек – 1 б
- зеленый лук
- жареный картофель
- майонез
- соль, перец
1. Отварите свеклу и морковь до готовности.
2. Мелко нарежьте лук, морковь и свеклу мелкой соломкой.
3. Выложите все ингредиенты в миску, посыпаем солью с перцем и добавьте майонез.
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