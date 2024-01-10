Салаты из свеклы – самое простое и полезное блюдо, которое лучше всего есть в осенний и зимний период, так как в свекле очень много витаминов. Ее можно есть в сыром, вареном и запеченном виде.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с зеленым луком, горошком и жареным картофелем.

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Ингредиенты:

свекла – 1 шт.

морковь – 1 шт

горошек – 1 б

зеленый лук

жареный картофель

майонез

соль, перец

1. Отварите свеклу и морковь до готовности.

2. Мелко нарежьте лук, морковь и свеклу мелкой соломкой.

3. Выложите все ингредиенты в миску, посыпаем солью с перцем и добавьте майонез.

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