Вкуснее, чем "Винегрет": полезный свекольный салат для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем 'Винегрет': полезный свекольный салат для ужина

Салаты из свеклы – самое простое и полезное блюдо, которое лучше всего есть в осенний и зимний период, так как в свекле очень много витаминов. Ее можно есть в сыром, вареном и запеченном виде. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с зеленым луком, горошком и жареным картофелем. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • свекла – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт
  • горошек – 1 б
  • зеленый лук 
  • жареный картофель
  • майонез
  • соль, перец

1. Отварите свеклу и морковь до готовности.

Свекла и морковь

2. Мелко нарежьте лук, морковь и свеклу мелкой соломкой.

Приготовление салата

3. Выложите все ингредиенты в миску, посыпаем солью с перцем и добавьте майонез.

Готовый салат

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