Вкуснее, чем яблочный пирог: пышные оладьи с тертым яблоком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем яблочный пирог: пышные оладьи с тертым яблоком

Оладьи – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить на молоке, кефире, сметане и даже минеральной воде. Для того, чтобы они были пышными и легкими, в муку нужно обязательно добавить разрыхлитель.

Пышные оладьи

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с яблоком, которые будут вкуснее любого яблочного пирога.

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 325 мл
  • Яблоки – 2 шт.
  • Мука – 260-280 г
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Корица – 1/3 ч. л.
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром взбейте в пену, добавьте соль и влейте молоко, перемешайте.

Приготовление теста

2. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к яичной смеси. Добавьте корицу и перемешайте.

Яблоки для теста

3. Почистите яблоки и натрите на крупной терке, добавьте в тесто и отставьте на 10 минут.

4. Обжарьте оладьи на растительном масле с двух сторон на среднем огне!

Как правильно жарить оладьи

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