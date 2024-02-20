Оладьи – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить на молоке, кефире, сметане и даже минеральной воде. Для того, чтобы они были пышными и легкими, в муку нужно обязательно добавить разрыхлитель.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с яблоком, которые будут вкуснее любого яблочного пирога.

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Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 325 мл

Яблоки – 2 шт.

Мука – 260-280 г

Сахар – 3 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Корица – 1/3 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром взбейте в пену, добавьте соль и влейте молоко, перемешайте.

2. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к яичной смеси. Добавьте корицу и перемешайте.

3. Почистите яблоки и натрите на крупной терке, добавьте в тесто и отставьте на 10 минут.

4. Обжарьте оладьи на растительном масле с двух сторон на среднем огне!

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