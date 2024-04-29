Яйца являются очень ценным и полезным продуктом, который можно по-разному готовить. Полезнее всего яйца есть в вареном виде, обязательно чтобы желток был жидким.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень нежного, вкусного и простого в приготовлении французского омлета.

Видео дня

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью.

2. Растопите масло на сковороде, вылейте яичную смесь, и начинайте ее собирать так, чтобы она делилась на части и так продолжайте делать, пока блюдо полностью не прожарится.

3. Заверните омлет в рулет.

Подавайте со свежими овощами, соленой рыбой, авокадо!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: