Вкуснее, чем яичница и пашот: французский омлет из двух яиц и сливочного масла за 1 минуту

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем яичница и пашот: французский омлет из двух яиц и сливочного масла за 1 минуту

Яйца являются очень ценным и полезным продуктом, который можно по-разному готовить. Полезнее всего яйца есть в вареном виде, обязательно чтобы желток был жидким. 

Что приготовить из яиц

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень нежного, вкусного и простого в приготовлении французского омлета.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт. 
  • соль – щепотка
  • сливочное масло – 10 г

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью. 

Основа для блюда

2. Растопите масло на сковороде, вылейте яичную смесь, и начинайте ее собирать так, чтобы она делилась на части и так продолжайте делать, пока блюдо полностью не прожарится. 

Приготовление омлета

3. Заверните омлет в рулет.

Готовый омлет

Подавайте со свежими овощами, соленой рыбой, авокадо!

Омлет с овощами

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