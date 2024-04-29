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Вкуснее, чем яичница и пашот: французский омлет из двух яиц и сливочного масла за 1 минуту
Яйца являются очень ценным и полезным продуктом, который можно по-разному готовить. Полезнее всего яйца есть в вареном виде, обязательно чтобы желток был жидким.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень нежного, вкусного и простого в приготовлении французского омлета.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- сливочное масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью.
2. Растопите масло на сковороде, вылейте яичную смесь, и начинайте ее собирать так, чтобы она делилась на части и так продолжайте делать, пока блюдо полностью не прожарится.
3. Заверните омлет в рулет.
Подавайте со свежими овощами, соленой рыбой, авокадо!
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