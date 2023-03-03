Манник – очень вкусная, домашняя выпечка, которая готовится очень легко и быстро. Для основы вам нужно всего лишь несколько ингредиентов – манка, кефир, яйца. Чтобы структуру блюда была пышной, обязательно добавьте разрыхлитель.

Кулинар Полина поделилась в Instаgram рецептом вкусного, легкого манника, который будет идеальным вариантом завтрака, а также угощением к чаю, кофе.

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Ингредиенты:

манка – 1 стакан

кефир – 1 стакан

яйца – 2 шт.

сахар – 1/2 стакана

разрыхлитель – 1 ч. л.

ванильный сахар – 8 г

сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

1. Манку залейте кефиром и добавьте разрыхлитель, хорошо перемешайте и оставьте набухать 10-15 минут.

2. К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Добавьте растопленное масло и перемешайте.

3. Далее к яйцам добавьте манку, она должна хорошо набухнуть, и перемешайте.

4. Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 С духовку на 30 минут.

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