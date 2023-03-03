Вкуснее, чем запеканка: пышный и удачный манник без муки для завтрака
Манник – очень вкусная, домашняя выпечка, которая готовится очень легко и быстро. Для основы вам нужно всего лишь несколько ингредиентов – манка, кефир, яйца. Чтобы структуру блюда была пышной, обязательно добавьте разрыхлитель.
Кулинар Полина поделилась в Instаgram рецептом вкусного, легкого манника, который будет идеальным вариантом завтрака, а также угощением к чаю, кофе.
Ингредиенты:
- манка – 1 стакан
- кефир – 1 стакан
- яйца – 2 шт.
- сахар – 1/2 стакана
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- ванильный сахар – 8 г
- сливочное масло – 80 г
Способ приготовления:
1. Манку залейте кефиром и добавьте разрыхлитель, хорошо перемешайте и оставьте набухать 10-15 минут.
2. К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Добавьте растопленное масло и перемешайте.
3. Далее к яйцам добавьте манку, она должна хорошо набухнуть, и перемешайте.
4. Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 С духовку на 30 минут.
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