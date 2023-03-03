Вкуснее, чем запеканка: пышный и удачный манник без муки для завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Вкуснее, чем запеканка: пышный и удачный манник без муки для завтрака

Манник – очень вкусная, домашняя выпечка, которая готовится очень легко и быстро. Для основы вам нужно всего лишь несколько ингредиентов – манка, кефир, яйца. Чтобы структуру блюда была пышной, обязательно добавьте разрыхлитель. 

Домашний манник

Кулинар Полина поделилась в Instаgram рецептом вкусного, легкого манника, который будет идеальным вариантом завтрака, а также угощением к чаю, кофе.

Рецепт манника
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Ингредиенты:

  • манка – 1 стакан
  • кефир – 1 стакан
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 1/2 стакана
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • ванильный сахар – 8 г
  • сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

1. Манку залейте кефиром и добавьте разрыхлитель, хорошо перемешайте и оставьте набухать 10-15 минут.

Манка с молоком

2. К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Добавьте растопленное масло и перемешайте.

Яйца с сахаром

3. Далее к яйцам добавьте манку, она должна хорошо набухнуть, и перемешайте.

Основа для блюда

4. Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 С духовку на 30 минут.

Готовый манник

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