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Вкуснее, чем запеканка: удачный манник в микроволновке к чаю
Если вы хотите быстрое и вкусное угощение к чаю, идеальным вариантом будет вкусный манник. Для более яркого вкуса добавьте в основу ягоды, фрукты, шоколад.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного манника, который готовится в микроволновке.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Сахар – 80 г
- Изюм – 50 г
- Масло сливочное – 200 г
- Кефир – 220 мл
- Манка – 250 г
- Мука – 130 г
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар.
2. После добавьте кефир, всыпьте муку с разрыхлителем, изюм, растопленное сливочное масло, манку, перемешайте и дайте набухнуть.
3. Переложите основу в форму с пергаментом, и готовьте в микроволновке.
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