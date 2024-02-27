Вкуснее, чем запеканка: удачный манник в микроволновке к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем запеканка: удачный манник в микроволновке к чаю

Если вы хотите быстрое и вкусное угощение к чаю, идеальным вариантом будет вкусный манник. Для более яркого вкуса добавьте в основу ягоды, фрукты, шоколад. 

Манник с фруктами

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного манника, который готовится в микроволновке. 

Вкусный манник
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Ингредиенты: 

  • Яйца – 2 шт. 
  • Ванильный сахар – 1 ч. л. 
  • Сахар – 80 г
  • Изюм – 50 г
  • Масло сливочное – 200 г
  • Кефир – 220 мл
  • Манка – 250 г
  • Мука – 130 г
  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар.

Основа для манника

2. После добавьте кефир, всыпьте муку с разрыхлителем, изюм, растопленное сливочное масло, манку, перемешайте и дайте набухнуть. 

Приготовление манника

3. Переложите основу в форму с пергаментом, и готовьте в микроволновке. 

Готовый манник

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