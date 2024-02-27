Если вы хотите быстрое и вкусное угощение к чаю, идеальным вариантом будет вкусный манник. Для более яркого вкуса добавьте в основу ягоды, фрукты, шоколад.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного манника, который готовится в микроволновке.

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Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Сахар – 80 г

Изюм – 50 г

Масло сливочное – 200 г

Кефир – 220 мл

Манка – 250 г

Мука – 130 г

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар.

2. После добавьте кефир, всыпьте муку с разрыхлителем, изюм, растопленное сливочное масло, манку, перемешайте и дайте набухнуть.

3. Переложите основу в форму с пергаментом, и готовьте в микроволновке.

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