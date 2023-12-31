Вкуснее, чем "Зебра": бюджетный пирог с какао и творогом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить вкусный пирог

Домашние пироги можно готовить из любого теста, и даже лаваша. Самое удачное при этом остается песочное. Для начинки можно использовать любые ягоды, творог. 

Вкусный домашний пирог с творогом

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного домашнего пирога с какао, творогом и сметаной. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • мука – 80 г
  • сметана – 2 ст. л. 
  • масло – 70 г
  • сахар – 70 г
  • какао – 2 ст. л. 
  • разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • яйцо – 1 шт. 

Начинка:

  • сыр кисломолочный – 450-500 г
  • яйцо – 2 шт. 
  • масло – 50 г
  • крахмал кукурузный – 1 ст. л. 
  • сахар – 90 г

Способ приготовления: 

1. Тесто: к маслу комнатной температуры добавьте сахар и взбейте до растворения. Добавьте яйцо и еще взбивайте. 

Масло с яйцами и сметаной

2. Добавьте просеянную муку с какао и разрыхлителем, перемешайте.

Мука с какао

3. Для творожной массы: все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до однородной массы.

Творожная масса

4. Выложите в форму застеленную пергаментом темную массу, далее творожную, предварительно отдельно смешать по 2 ложки темной и творожной массы и выложите сверху на сырный слой. 

Приготовление пирога

5. Выпекайте 35 минут при температуре 180 С.

Готовый пирог

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