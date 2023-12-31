Домашние пироги можно готовить из любого теста, и даже лаваша. Самое удачное при этом остается песочное. Для начинки можно использовать любые ягоды, творог.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного домашнего пирога с какао, творогом и сметаной.

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Ингредиенты:

мука – 80 г

сметана – 2 ст. л.

масло – 70 г

сахар – 70 г

какао – 2 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

яйцо – 1 шт.

Начинка:

сыр кисломолочный – 450-500 г

яйцо – 2 шт.

масло – 50 г

крахмал кукурузный – 1 ст. л.

сахар – 90 г

Способ приготовления:

1. Тесто: к маслу комнатной температуры добавьте сахар и взбейте до растворения. Добавьте яйцо и еще взбивайте.

2. Добавьте просеянную муку с какао и разрыхлителем, перемешайте.

3. Для творожной массы: все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до однородной массы.

4. Выложите в форму застеленную пергаментом темную массу, далее творожную, предварительно отдельно смешать по 2 ложки темной и творожной массы и выложите сверху на сырный слой.

5. Выпекайте 35 минут при температуре 180 С.

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