Вкуснее, чем "Зебра": бюджетный пирог с какао и творогом
Домашние пироги можно готовить из любого теста, и даже лаваша. Самое удачное при этом остается песочное. Для начинки можно использовать любые ягоды, творог.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного домашнего пирога с какао, творогом и сметаной.
Ингредиенты:
- мука – 80 г
- сметана – 2 ст. л.
- масло – 70 г
- сахар – 70 г
- какао – 2 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- яйцо – 1 шт.
Начинка:
- сыр кисломолочный – 450-500 г
- яйцо – 2 шт.
- масло – 50 г
- крахмал кукурузный – 1 ст. л.
- сахар – 90 г
Способ приготовления:
1. Тесто: к маслу комнатной температуры добавьте сахар и взбейте до растворения. Добавьте яйцо и еще взбивайте.
2. Добавьте просеянную муку с какао и разрыхлителем, перемешайте.
3. Для творожной массы: все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до однородной массы.
4. Выложите в форму застеленную пергаментом темную массу, далее творожную, предварительно отдельно смешать по 2 ложки темной и творожной массы и выложите сверху на сырный слой.
5. Выпекайте 35 минут при температуре 180 С.
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