Вкуснее, чем жареный картофель: картофельная закуска с ветчиной и сметаной
Картофель и ветчина – два простых продукта, которые идеально сочетаются. Из них можно готовить вкусные салаты, закуски. Еще картофель можно варить, запекать с овощами и мясом, жарить и делать пюре.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной закуски из картофеля и ветчины.
Ингредиенты:
- Картофель отварной – 3 шт.
- Ветчина – 250-300 г
- Лук – 1/2 шт.
- Смалец – 50 г
- Сметана – 200-250 г
- Зеленый рубленый лук
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Картофель отварите, почистите и порежьте кубиком.
2. Ветчину также порежьте большим кубиком.
3. Лук порежьте мелким кубиком, обжарьте на смальце, добавьте картофель и ветчину, обжарьте до золотистости.
4. Форму для запекания смажьте смальцем, присыпьте панировочными сухарями, выложите жареный картофель с луком и ветчиной. Сверху смажьте сметаной и запекайте в духовке при 175 С до готовности.
При подаче присыпьте блюдо зеленым луком.
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