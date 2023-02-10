Вкуснее, чем жареный картофель: картофельная закуска с ветчиной и сметаной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт закуски

Картофель и ветчина – два простых продукта, которые идеально сочетаются. Из них можно готовить вкусные салаты, закуски. Еще картофель можно варить, запекать с овощами и мясом, жарить и делать пюре. 

Что приготовить из картофеля 

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной закуски из картофеля и ветчины. 

Рецепт закуски
Видео дня

Ингредиенты:

  • Картофель отварной – 3 шт. 
  • Ветчина – 250-300 г
  • Лук – 1/2 шт. 
  • Смалец – 50 г
  • Сметана – 200-250 г
  • Зеленый рубленый лук
  • Панировочные сухари 

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, почистите и порежьте кубиком. 

Вареный картофель

2. Ветчину также порежьте большим кубиком. 

Ветчина для закуски

3. Лук порежьте мелким кубиком, обжарьте на смальце, добавьте картофель и ветчину, обжарьте до золотистости. 

Жареный лук и картофель

4. Форму для запекания смажьте смальцем, присыпьте панировочными сухарями, выложите жареный картофель с луком и ветчиной. Сверху смажьте сметаной и запекайте в духовке при 175 С до готовности. 

Приготовление закуски из картофеля и ветчины

При подаче присыпьте блюдо зеленым луком. 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты