Картофель и ветчина – два простых продукта, которые идеально сочетаются. Из них можно готовить вкусные салаты, закуски. Еще картофель можно варить, запекать с овощами и мясом, жарить и делать пюре.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной закуски из картофеля и ветчины.

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Ингредиенты:

Картофель отварной – 3 шт.

Ветчина – 250-300 г

Лук – 1/2 шт.

Смалец – 50 г

Сметана – 200-250 г

Зеленый рубленый лук

Панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, почистите и порежьте кубиком.

2. Ветчину также порежьте большим кубиком.

3. Лук порежьте мелким кубиком, обжарьте на смальце, добавьте картофель и ветчину, обжарьте до золотистости.

4. Форму для запекания смажьте смальцем, присыпьте панировочными сухарями, выложите жареный картофель с луком и ветчиной. Сверху смажьте сметаной и запекайте в духовке при 175 С до готовности.

При подаче присыпьте блюдо зеленым луком.

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