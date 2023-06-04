Сельдь – это вкусная рыба для приготовления намазок, икры, паштета и масла, которые являются отличным вариантом закуски на все случаи жизни. Стоит отметить, что такая рыба удачно сочетается с плавленым сыром, майонезом, некоторыми овощами, специями и зеленью.

Фудблогер Максим с ником nekuhar на своей странице в Instagram поделился рецептом масла из сельди с горчицей и специями, которое вы приготовите за 5 минут.

Ингредиенты:

филе сельди – 1 шт

теплое сливочное масло – 100 г

французская горчица – 1 ч. л.

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сушеная паприка

укроп

Способ приготовления:

1. Сельдь почистить от костей, разделить на филе и порезать крупными кусками.

2. Также крупно порезать сливочное масло.

3. Измельчить укроп.

4. Все подготовленные ингредиенты положить в чашу блендера, добавить горчицу и паприку. Взбивать все 1-2 минуты до однородной массы.

5. Полученное масло переложить в контейнер и хранить в холодильнике. Его вкусно подавать с тостами из черного хлеба, посыпав зеленым луком и чёрным перцем. Приятного аппетита!

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