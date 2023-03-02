Видео дня
Вкуснее форшмака: легкий паштет из сельди за 5 минут
Сельдь – это бюджетная рыба, которую можно солить, мариновать, добавлять в салаты и даже готовить паштет, или как еще называют – намазка. Сельдь прекрасно сочетается с яйцами, плавленым сыром и даже яблоками. Процесс приготовления такой закуски займет у вас не больше 10 минут.
Фудблогер Мария Партика (mariya_partyka) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паштета из сельди.
Ингредиенты:
- сельдь – 400 г
- лук – 90 г
- яблоки – 90 г
- яйца вареные – 2 шт
- масло сливочное – 80 г
- сахар – 1 ч. л.
- уксус – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и порезать пополам.
2. Нарезать сельдь и лук, почистить и порезать яблоки.
3. Все изрезанные ингредиенты положить в чашу блендера, добавив масло, сахар и уксус. Сбить все до однородной массы.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: