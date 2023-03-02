Вкуснее форшмака: легкий паштет из сельди за 5 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
3,0 т.
Вкуснее форшмака: легкий паштет из сельди за 5 минут

Сельдь – это бюджетная рыба, которую можно солить, мариновать, добавлять в салаты и даже готовить паштет, или как еще называют – намазка. Сельдь прекрасно сочетается с яйцами, плавленым сыром и даже яблоками. Процесс приготовления такой закуски займет у вас не больше 10 минут.

Фудблогер Мария Партика (mariya_partyka) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паштета из сельди.

Рецепт паштета из сельди

Ингредиенты:

  • сельдь – 400 г
  • лук – 90 г
  • яблоки – 90 г
  • яйца вареные – 2 шт
  • масло сливочное – 80 г
  • сахар – 1 ч. л.
  • уксус – 1 ч. л.
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Способ приготовления:

1. Яйца отварить и порезать пополам.

Как приготовить намазку из сельди

2. Нарезать сельдь и лук, почистить и порезать яблоки.

Паштет из сельди

3. Все изрезанные ингредиенты положить в чашу блендера, добавив масло, сахар и уксус. Сбить все до однородной массы.

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