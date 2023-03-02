Сельдь – это бюджетная рыба, которую можно солить, мариновать, добавлять в салаты и даже готовить паштет, или как еще называют – намазка. Сельдь прекрасно сочетается с яйцами, плавленым сыром и даже яблоками. Процесс приготовления такой закуски займет у вас не больше 10 минут.

Фудблогер Мария Партика (mariya_partyka) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паштета из сельди.

Ингредиенты:

сельдь – 400 г

лук – 90 г

яблоки – 90 г

яйца вареные – 2 шт

масло сливочное – 80 г

сахар – 1 ч. л.

уксус – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Яйца отварить и порезать пополам.

2. Нарезать сельдь и лук, почистить и порезать яблоки.

3. Все изрезанные ингредиенты положить в чашу блендера, добавив масло, сахар и уксус. Сбить все до однородной массы.

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