Вкуснее голубцов: сочные кабачковые рулетики с начинкой

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее голубцов: сочные кабачковые рулетики с начинкой

Кабачки можно не только жарить, запекать, тушить и добавлять в салаты, но и готовить вкусные закуски. К примеру, сытные кабачковые рулетики с начинкой: фаршем, сыром, мясом, филе, помидорами и чесноком. Они готовятся элементарно и получаются очень сочные.

В одном из кулинарных блогов (breakfast_ideaa) в Instagram был опубликован рецепт сочных кабачковых рулетиков с творожной начинкой, которые вы приготовите всего за 20-30 минут.

Рецепт кабачковых рулетиков с сыром

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт
  • творог – 100 г
  • крем-творог – 100 г
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  • укроп – 2 веточки
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить кабачки. Их следует порезать полосками, толщиной 2 миллиметра и выложить на противень, смазанный маслом. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Солить их не нужно.

Кабачки для приготовления рулетиков

2. Тем временем приготовить начинку. Для этого творог нужно перетереть через сито, добавить к нему крем-сыр, чеснок, укроп, соль и перец.

3. На готовую полоску кабачка выложить начинку с одной стороны и с другой. Завернуть в рулетик. Таким образом, сделать рулетики из всех кабачков.

Кабачковые рулетики с сыром

4. Готовые кабачковые рулетики можно есть сразу или оставить в холодильнике, чтобы настоялись.

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