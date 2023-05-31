Кабачки можно не только жарить, запекать, тушить и добавлять в салаты, но и готовить вкусные закуски. К примеру, сытные кабачковые рулетики с начинкой: фаршем, сыром, мясом, филе, помидорами и чесноком. Они готовятся элементарно и получаются очень сочные.

В одном из кулинарных блогов (breakfast_ideaa) в Instagram был опубликован рецепт сочных кабачковых рулетиков с творожной начинкой, которые вы приготовите всего за 20-30 минут.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт

творог – 100 г

крем-творог – 100 г

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укроп – 2 веточки

чеснок – 1-2 зубчика

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить кабачки. Их следует порезать полосками, толщиной 2 миллиметра и выложить на противень, смазанный маслом. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Солить их не нужно.

2. Тем временем приготовить начинку. Для этого творог нужно перетереть через сито, добавить к нему крем-сыр, чеснок, укроп, соль и перец.

3. На готовую полоску кабачка выложить начинку с одной стороны и с другой. Завернуть в рулетик. Таким образом, сделать рулетики из всех кабачков.

4. Готовые кабачковые рулетики можно есть сразу или оставить в холодильнике, чтобы настоялись.

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