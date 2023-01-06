Сосиски и хлеб – отличные продукты для приготовления бутербродов, а также из них можно приготовить как холодные, так и горячие закуски. Еще очень вкусно можно готовить ароматные сосиски в тесте.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной, сытной и легкой в приготовлении закуски из сосисок, с сыром и яйцами.

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Ингредиенты:

Сосиски

Хлеб тостерный

Сыр

Яйцо

Масло

Способ приготовления:

1. Обрежьте бортики хлеба и максимально раскатайте кусочек хлеба.

2. На готовый хлеб положите сыр и сосиску, сверните в рулетик.

3. На шпажку наколите 3 рулетика.

4. Взбейте яйца, обмокните рулетики в яйца.

5. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте с обеих сторон до готовности.

Можно подавать блюдо с соусом.

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