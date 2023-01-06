Вкуснее горячих бутербродов: быстрая закуска с сосисками за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт горячей закуски

Сосиски и хлеб – отличные продукты для приготовления бутербродов, а также из них можно приготовить как холодные, так и горячие закуски. Еще очень вкусно можно готовить ароматные сосиски в тесте. 

Сосиски в тесте

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной, сытной и легкой в приготовлении закуски из сосисок, с сыром и яйцами. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • Сосиски
  • Хлеб тостерный
  • Сыр
  • Яйцо
  • Масло

Способ приготовления:

1. Обрежьте бортики хлеба и максимально раскатайте кусочек хлеба. 

Хлеб для блюда

2. На готовый хлеб положите сыр и сосиску, сверните в рулетик.

Приготовление закуски

3. На шпажку наколите 3 рулетика.

Рулетики с сосисками

4. Взбейте яйца, обмокните рулетики в яйца.

5. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте с обеих сторон до готовности. 

Готовое блюдо

Можно подавать блюдо с соусом.

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