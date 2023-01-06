Вкуснее горячих бутербродов: быстрая закуска с сосисками за 10 минут
Сосиски и хлеб – отличные продукты для приготовления бутербродов, а также из них можно приготовить как холодные, так и горячие закуски. Еще очень вкусно можно готовить ароматные сосиски в тесте.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной, сытной и легкой в приготовлении закуски из сосисок, с сыром и яйцами.
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Ингредиенты:
- Сосиски
- Хлеб тостерный
- Сыр
- Яйцо
- Масло
Способ приготовления:
1. Обрежьте бортики хлеба и максимально раскатайте кусочек хлеба.
2. На готовый хлеб положите сыр и сосиску, сверните в рулетик.
3. На шпажку наколите 3 рулетика.
4. Взбейте яйца, обмокните рулетики в яйца.
5. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте с обеих сторон до готовности.
Можно подавать блюдо с соусом.
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