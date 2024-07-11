Вкуснее и полезнее, чем мясо: запеченные кабачки с сыром и специями

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Из кабачков можно приготовить очень много вкусных, легких и быстрых блюд, среди которых – лазанья, салаты, паста, а также икра. Еще из кабачков можно сделать закуски и просто протушить с овощами или запечь. 

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Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных кабачков с сыром и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 700 г кабачка 
  • 1 ст.л (с горкой) сушеного орегано
  • 3 ст.л масла
  • 50 г сыра твердого тертого 
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кабачок хорошо помойте, очистите, если жесткая кожура, после порежьте на небольшие брусочки и выложите в глубокую миску.

Сырые кабачки

2. К кабачкам добавляем соль и перец по вкусу, орегано, масло и твердый сыр тертый. Все хорошо перемешиваем.

Кабачки в сырной панировке

3. Выкладываем кабачки в один слой на противень, застеленный пергаментом, и ставим в духовку запекаться на 15 минут.

Готовая закуска

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