Из кабачков можно приготовить очень много вкусных, легких и быстрых блюд, среди которых – лазанья, салаты, паста, а также икра. Еще из кабачков можно сделать закуски и просто протушить с овощами или запечь.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных кабачков с сыром и специями.

Ингредиенты:

700 г кабачка

1 ст.л (с горкой) сушеного орегано

3 ст.л масла

50 г сыра твердого тертого

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок хорошо помойте, очистите, если жесткая кожура, после порежьте на небольшие брусочки и выложите в глубокую миску.

2. К кабачкам добавляем соль и перец по вкусу, орегано, масло и твердый сыр тертый. Все хорошо перемешиваем.

3. Выкладываем кабачки в один слой на противень, застеленный пергаментом, и ставим в духовку запекаться на 15 минут.

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