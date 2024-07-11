Вкуснее и полезнее, чем мясо: запеченные кабачки с сыром и специями
Из кабачков можно приготовить очень много вкусных, легких и быстрых блюд, среди которых – лазанья, салаты, паста, а также икра. Еще из кабачков можно сделать закуски и просто протушить с овощами или запечь.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных кабачков с сыром и специями.
Ингредиенты:
- 700 г кабачка
- 1 ст.л (с горкой) сушеного орегано
- 3 ст.л масла
- 50 г сыра твердого тертого
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок хорошо помойте, очистите, если жесткая кожура, после порежьте на небольшие брусочки и выложите в глубокую миску.
2. К кабачкам добавляем соль и перец по вкусу, орегано, масло и твердый сыр тертый. Все хорошо перемешиваем.
3. Выкладываем кабачки в один слой на противень, застеленный пергаментом, и ставим в духовку запекаться на 15 минут.
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