Сегодня предлагаем приготовить блюдо, которое по виду очень похоже на пиццу, но не является ей. Блюдо, которое окажется даже вкуснее пиццы и не требует много усилий в приготовлении.

Таким необычным рецептом поделилась шеф-повар Татьяна Литвинова. В Instagram она рассказала, как приготовить греческий ленивый киш.

Ингредиенты

Тортилья – 1 шт

Яйца – 3 шт

Творог – 50 гр

Томаты черри – 5 шт

Оливки – 5 шт

Сыр моцарелла – 50 гр

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Шпинат – 30 гр

Зеленый лук – 15 гр

Способ приготовления

1. Лист тортильи выкладываем на сковороду, которую можно поставить в духовку.

2. Разбиваем яйца на тортилью и перемешиваем прямо в сковороде.

3. Добавляем творог.

4. Мелко нарезаем зеленый лук, оливки и томаты разрезаем пополам. Выкладываем на сковороду.

5. Добавляем на сковороду остальные ингредиенты.

6. Присыпаем все тертым сыром моцарелла.

7. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 20-25 минут.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал разнообразные рецепты киша: