Вкуснее и полезнее пиццы: Таня Литвинова рассказала, как приготовить греческий ленивый киш
Сегодня предлагаем приготовить блюдо, которое по виду очень похоже на пиццу, но не является ей. Блюдо, которое окажется даже вкуснее пиццы и не требует много усилий в приготовлении.
Таким необычным рецептом поделилась шеф-повар Татьяна Литвинова. В Instagram она рассказала, как приготовить греческий ленивый киш.
Ингредиенты
- Тортилья – 1 шт
- Яйца – 3 шт
- Творог – 50 гр
- Томаты черри – 5 шт
- Оливки – 5 шт
- Сыр моцарелла – 50 гр
- Шпинат – 30 гр
- Зеленый лук – 15 гр
Способ приготовления
1. Лист тортильи выкладываем на сковороду, которую можно поставить в духовку.
2. Разбиваем яйца на тортилью и перемешиваем прямо в сковороде.
3. Добавляем творог.
4. Мелко нарезаем зеленый лук, оливки и томаты разрезаем пополам. Выкладываем на сковороду.
5. Добавляем на сковороду остальные ингредиенты.
6. Присыпаем все тертым сыром моцарелла.
7. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 20-25 минут.
Ранее OBOZ.UA уже публиковал разнообразные рецепты киша: