Вкуснее и проще, чем голубцы: полезное блюдо из молодой капусты для легкого ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Капуста для блюда

Молодая капуста – не только овощ для вкусных и полезных салатов, а еще она может быть самостоятельным блюдом. Еще из капусты можно делать вкусные и полезные стейки, а также супы, запеканки, постные голубцы

Свежая капуста для блюда

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом запеченной молодой капусты с рисом с овощами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • молодая капуста – 1 шт. 
  • куриная грудинка – 400 г
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • болгарский перец – 1 шт
  • томатный соус – 2-3 ст.л. или 1ст. л. томатной пасты
  • полстакана риса отварить на воде
  • куркума – 0,5 ч. л.
  • сметана 20% – 2-3 ст. л.
  • соль и перец – по вкусу
  • масло для смазки и жарки овощей
  • яблочный уксус для смазки капусты

Способ приготовления:

1. Молодую капусту разрежьте на кольца, смажьте яблочным уксусом, чтобы при тушении она оставалась хрустящей. Посолите, поперчите, полейте маслом.

Молодая капуста

2. На сковороде обжарьте овощи, добавьте лук и морковь, жарьте еще 2-3 минуты. После добавьте болгарский перец, также жарьте 2-3 мин, в конце добавьте томатный соус.

Зажарка для блюда

3. Куриную грудинку порежьте мелким кубиком, переложите в миску, добавьте обжаренные овощи, отварной рис, куркуму, соль, перец, сметану, перемешайте и выложите на капусту, сверху полейте растительным маслом.

Начинка для блюда

4. Готовьте капусту 40-45 минут при 180 С. 

Готовое блюдо

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