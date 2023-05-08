Вкуснее и проще, чем голубцы: полезное блюдо из молодой капусты для легкого ужина
Молодая капуста – не только овощ для вкусных и полезных салатов, а еще она может быть самостоятельным блюдом. Еще из капусты можно делать вкусные и полезные стейки, а также супы, запеканки, постные голубцы.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом запеченной молодой капусты с рисом с овощами.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1 шт.
- куриная грудинка – 400 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт
- томатный соус – 2-3 ст.л. или 1ст. л. томатной пасты
- полстакана риса отварить на воде
- куркума – 0,5 ч. л.
- сметана 20% – 2-3 ст. л.
- соль и перец – по вкусу
- масло для смазки и жарки овощей
- яблочный уксус для смазки капусты
Способ приготовления:
1. Молодую капусту разрежьте на кольца, смажьте яблочным уксусом, чтобы при тушении она оставалась хрустящей. Посолите, поперчите, полейте маслом.
2. На сковороде обжарьте овощи, добавьте лук и морковь, жарьте еще 2-3 минуты. После добавьте болгарский перец, также жарьте 2-3 мин, в конце добавьте томатный соус.
3. Куриную грудинку порежьте мелким кубиком, переложите в миску, добавьте обжаренные овощи, отварной рис, куркуму, соль, перец, сметану, перемешайте и выложите на капусту, сверху полейте растительным маслом.
4. Готовьте капусту 40-45 минут при 180 С.
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