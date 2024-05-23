Вкуснее и проще, чем крабовый: сытный салат из огурцов, колбасы и сухариков

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Салаты можно готовить из разных продуктов, начиная от овощей в любом виде, но лучше сырые, заканчивая сырами, морепродуктами, мясом, печенью. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом. 

Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного и простого в приготовлении салата

Свежие огурцы для салата
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Ингредиенты: 

  • 1 б кукурузы
  • 1 огурец
  • 200 г колбасы/ветчины
  • 80-100 г творога
  • сухарики
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Огурец и колбасу нарежьте соломкой.

Ингредиенты для салата

2. Сыр натрите на крупной терке.

Приготовление блюда

3. Добавьте кукурузу, сухарики и заправьте майонезом.

Готовый салат

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