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Вкуснее и проще, чем крабовый: сытный салат из огурцов, колбасы и сухариков
Салаты можно готовить из разных продуктов, начиная от овощей в любом виде, но лучше сырые, заканчивая сырами, морепродуктами, мясом, печенью. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного и простого в приготовлении салата.
Ингредиенты:
- 1 б кукурузы
- 1 огурец
- 200 г колбасы/ветчины
- 80-100 г творога
- сухарики
- майонез
Способ приготовления:
1. Огурец и колбасу нарежьте соломкой.
2. Сыр натрите на крупной терке.
3. Добавьте кукурузу, сухарики и заправьте майонезом.
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