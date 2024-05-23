Салаты можно готовить из разных продуктов, начиная от овощей в любом виде, но лучше сырые, заканчивая сырами, морепродуктами, мясом, печенью. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного и простого в приготовлении салата.

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Ингредиенты:

1 б кукурузы

1 огурец

200 г колбасы/ветчины

80-100 г творога

сухарики

майонез

Способ приготовления:

1. Огурец и колбасу нарежьте соломкой.

2. Сыр натрите на крупной терке.

3. Добавьте кукурузу, сухарики и заправьте майонезом.

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