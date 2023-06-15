Вкуснее и проще, чем пирог: ленивые пирожки с луком и вареными яйцами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить альтернативу пирогам и хлебу, идеальным вариантом будут соленые оладьи с разными начинками, зразы, а также жареные пирожки на сковороде. 

Жареные пирожки

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами. 

Рецепт пирожков с луком
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Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт. 
  • соль – щепотка 
  • йогурт – 50 г
  • сметана – 1 ст. л.
  • мука – 50 г
  • вареные яйца – 1 шт.
  • зеленый лук – пучок 

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйцо с солью. Добавьте йогурт и сметану, перемешайте. 

Яйца с солью

2. Всыпьте муку и снова перемешайте.

Приготовление основы для пирожков

3. Порежьте яйца кубиком и мелко лук. Добавьте в тесто и снова перемешайте.

Начинка для пирожков

4. Пожарьте пирожки на сковороде с двух сторон до готовности.

Готовые пирожки

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