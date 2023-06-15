Если вы хотите очень быстро приготовить альтернативу пирогам и хлебу, идеальным вариантом будут соленые оладьи с разными начинками, зразы, а также жареные пирожки на сковороде.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами.

Видео дня

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

соль – щепотка

йогурт – 50 г

сметана – 1 ст. л.

мука – 50 г

вареные яйца – 1 шт.

зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйцо с солью. Добавьте йогурт и сметану, перемешайте.

2. Всыпьте муку и снова перемешайте.

3. Порежьте яйца кубиком и мелко лук. Добавьте в тесто и снова перемешайте.

4. Пожарьте пирожки на сковороде с двух сторон до готовности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: