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Вкуснее и проще, чем пирог: ленивые пирожки с луком и вареными яйцами
Если вы хотите очень быстро приготовить альтернативу пирогам и хлебу, идеальным вариантом будут соленые оладьи с разными начинками, зразы, а также жареные пирожки на сковороде.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- соль – щепотка
- йогурт – 50 г
- сметана – 1 ст. л.
- мука – 50 г
- вареные яйца – 1 шт.
- зеленый лук – пучок
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйцо с солью. Добавьте йогурт и сметану, перемешайте.
2. Всыпьте муку и снова перемешайте.
3. Порежьте яйца кубиком и мелко лук. Добавьте в тесто и снова перемешайте.
4. Пожарьте пирожки на сковороде с двух сторон до готовности.
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