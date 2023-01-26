Заливные пироги – лучшее дополнение к супам, салатам, которые можно готовить с разными продуктами для начинки, например, рыба, овощи, сыр, зелень, грибы. Очень важно при приготовлении – сделать правильно тесто, чтобы оно было по консистенции, как сметана.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога, с грибами, филе, сыром.

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Для теста:

мука – 250-300 г

яйца – 3 шт.

кефир, сметана, йогурт – 400 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – щепотка

Для начинки:

филе – 300 г

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

сыр – 100 г

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте лук, добавьте порезанное филе и обжарьте на масле до 5-10 минут.

2. Тесто: в кефир добавьте яйца, соль, перемешайте, всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.

Консистенция теста должна быть, как густая сметана.

3. На дно формы влейте половину теста и сверху выложите начинку, натрите сыр и посыпьте сверху и вылейте остатки теста, разровняйте и по желанию украсьте кунжутом.

4. Отправьте пирог в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут до золотистой корочки.

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