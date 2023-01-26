Вкуснее и проще, чем пицца: заливной пирог с грибами, филе и сыром
Заливные пироги – лучшее дополнение к супам, салатам, которые можно готовить с разными продуктами для начинки, например, рыба, овощи, сыр, зелень, грибы. Очень важно при приготовлении – сделать правильно тесто, чтобы оно было по консистенции, как сметана.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога, с грибами, филе, сыром.
Для теста:
- мука – 250-300 г
- яйца – 3 шт.
- кефир, сметана, йогурт – 400 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – щепотка
Для начинки:
- филе – 300 г
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт.
- сыр – 100 г
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. На сковороде обжарьте лук, добавьте порезанное филе и обжарьте на масле до 5-10 минут.
2. Тесто: в кефир добавьте яйца, соль, перемешайте, всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.
Консистенция теста должна быть, как густая сметана.
3. На дно формы влейте половину теста и сверху выложите начинку, натрите сыр и посыпьте сверху и вылейте остатки теста, разровняйте и по желанию украсьте кунжутом.
4. Отправьте пирог в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут до золотистой корочки.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: