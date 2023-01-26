Вкуснее и проще, чем пицца: заливной пирог с грибами, филе и сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,7 т.
Как приготовить вкусный пирог

Заливные пироги – лучшее дополнение к супам, салатам, которые можно готовить с разными продуктами для начинки, например, рыба, овощи, сыр, зелень, грибы. Очень важно при приготовлении – сделать правильно тесто, чтобы оно было по консистенции, как сметана.

Вкусный пирог с начинкой

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога, с грибами, филе, сыром.

Рецепт пирога
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Для теста:

  • мука – 250-300 г
  • яйца – 3 шт.
  • кефир, сметана, йогурт – 400 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – щепотка

Для начинки:

  • филе – 300 г
  • шампиньоны – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • сыр – 100 г
  • соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте лук, добавьте порезанное филе и обжарьте на масле до 5-10 минут.

Начинка для пирога

2. Тесто: в кефир добавьте яйца, соль, перемешайте, всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.

Консистенция теста должна быть, как густая сметана.

Приготовление теста

3. На дно формы влейте половину теста и сверху выложите начинку, натрите сыр и посыпьте сверху и вылейте остатки теста, разровняйте и по желанию украсьте кунжутом.

Приготовление пирога

4. Отправьте пирог в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут до золотистой корочки.

Готовый пирог

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