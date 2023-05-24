Вкуснее и проще, чем "Шарлотка": легкий яблочный пирог к чаю
Яблоки могут быть идеальным продуктом для приготовления легких пирогов с тестом и без. Еще их можно запекать с творогом, орехами, медом.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом яблочного пирога с корицей, который получится очень мягким, воздушным и вкусным.
Ингредиенты:
- яблока – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- сахар – 175 г
- сметана – 150 г
- масло растительное – 80 г
- ванильный сахар – 1 пакет
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- корица – щепотка
Для посыпки:
- сахар – 1 ст. л.
- корица – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Добавьте масло и сметану, перемешайте.
2. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и перемешайте миксером до однородности.
3. Почистите яблоки, порежьте кубиком, всыпьте в тесто, перемешайте, переложите тесто в форму, сверху выложите порезанные яблоки тонкими слайсами, посыпьте корицей.
4. Выпекайте пирог 45 минут при 180 С. Готовность проверьте шпажкой, дайте пирогу остыть и порежьте.
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