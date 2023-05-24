Яблоки могут быть идеальным продуктом для приготовления легких пирогов с тестом и без. Еще их можно запекать с творогом, орехами, медом.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом яблочного пирога с корицей, который получится очень мягким, воздушным и вкусным.

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Ингредиенты:

яблока – 3 шт.

яйца – 3 шт.

сахар – 175 г

сметана – 150 г

масло растительное – 80 г

ванильный сахар – 1 пакет

мука – 250 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

корица – щепотка

Для посыпки:

сахар – 1 ст. л.

корица – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Добавьте масло и сметану, перемешайте.

2. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и перемешайте миксером до однородности.

3. Почистите яблоки, порежьте кубиком, всыпьте в тесто, перемешайте, переложите тесто в форму, сверху выложите порезанные яблоки тонкими слайсами, посыпьте корицей.

4. Выпекайте пирог 45 минут при 180 С. Готовность проверьте шпажкой, дайте пирогу остыть и порежьте.

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