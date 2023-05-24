Вкуснее и проще, чем "Шарлотка": легкий яблочный пирог к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашний яблочный пирог

Яблоки могут быть идеальным продуктом для приготовления легких пирогов с тестом и без. Еще их можно запекать с творогом, орехами, медом. 

Запеченные яблоки

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом яблочного пирога с корицей, который получится очень мягким, воздушным и вкусным.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • яблока – 3 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 175 г
  • сметана – 150 г
  • масло растительное – 80 г
  • ванильный сахар – 1 пакет
  • мука – 250 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • корица – щепотка

Для посыпки:

  • сахар – 1 ст. л.
  • корица – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Добавьте масло и сметану, перемешайте.

Яйца с сахаром

2. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и перемешайте миксером до однородности.

Приготовление теста

3. Почистите яблоки, порежьте кубиком, всыпьте в тесто, перемешайте, переложите тесто в форму, сверху выложите порезанные яблоки тонкими слайсами, посыпьте корицей.

Яблоки для пирога

4. Выпекайте пирог 45 минут при 180 С. Готовность проверьте шпажкой, дайте пирогу остыть и порежьте.

Приготовление пирога

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