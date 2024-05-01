Стейки можно готовить в духовке, мультипечи, а также на мангале. Для того, чтобы он был сочным, солить его нужно конце, перед подачей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного стейка, для приготовления которого понадобится минимум ингредиентов.

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Ингредиенты:

1 стейк

масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для приготовления сначала разогрейте мультипечь или духовку.

2. Выложите стейк, смажьте маслом и готовьте до корочки.

3. Перед подачей посыпьте солью и перцем.

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