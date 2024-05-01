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Вкуснее и проще, чем шашлык: сочный стейк за несколько минут
Стейки можно готовить в духовке, мультипечи, а также на мангале. Для того, чтобы он был сочным, солить его нужно конце, перед подачей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного стейка, для приготовления которого понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- 1 стейк
- масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для приготовления сначала разогрейте мультипечь или духовку.
2. Выложите стейк, смажьте маслом и готовьте до корочки.
3. Перед подачей посыпьте солью и перцем.
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