Вкуснее и проще, чем шашлык: сочный стейк за несколько минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее и проще, чем шашлык: сочный стейк за несколько минут

Стейки можно готовить в духовке, мультипечи, а также на мангале. Для того, чтобы он был сочным, солить его нужно конце, перед подачей.

Как правильно готовить стейк

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного стейка, для приготовления которого понадобится минимум ингредиентов.

Рецепт стейка
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Ингредиенты:

  • 1 стейк
  • масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для приготовления сначала разогрейте мультипечь или духовку.

Мясо для блюда

2. Выложите стейк, смажьте маслом и готовьте до корочки.

Приготовление стейка

3. Перед подачей посыпьте солью и перцем.

Готовый стейк

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