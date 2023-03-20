Вкуснее и проще любого пирога: удачные апельсиновые кексы с ягодами за 30 минут
Идеальное домашнее угощение к чаю – кексы. Готовить их можно на разном тесте, а для того, чтобы тесто было удачным, в основу нужно добавить разрыхлитель или соду. Для начинки можно использовать: творог, ягоды, шоколад, орехи, сухофрукты.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных кексов с ягодами и апельсиновой цедрой.
Ингредиенты:
- мук – 230 г
- молоко – 200 г
- сливочное масло – 80 г
- сахар – 150-200 г
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- апельсин – 1 шт.
- сливочное масло – 80 г
- клюква или другие ягоды – 150 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Смешайте муку, соль, разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и измельчите.
2. Полученную массу пересыпьте в миску, добавьте яйца, молоко и сахар.
3. Натрите цедру апельсина, перемешайте на небольших оборотах миксера.
4. Всыпьте ягоды, осторожно перемешайте.
5. Разложите тесто по формам и выпекайте 25-30 минут при температуре 180 °С.
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