Вкуснее и проще любого пирога: удачные апельсиновые кексы с ягодами за 30 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт кексов

Идеальное домашнее угощение к чаю – кексы. Готовить их можно на разном тесте, а для того, чтобы тесто было удачным, в основу нужно добавить разрыхлитель или соду. Для начинки можно использовать: творог, ягоды, шоколад, орехи, сухофрукты.

Вкусные домашние кексы

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных кексов с ягодами и апельсиновой цедрой.

Рецепт кексов
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Ингредиенты:

  • мук – 230 г
  • молоко – 200 г
  • сливочное масло – 80 г
  • сахар – 150-200 г
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • апельсин – 1 шт.
  • сливочное масло – 80 г
  • клюква или другие ягоды – 150 г
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, соль, разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и измельчите.

Мука и яйца для теста

2. Полученную массу пересыпьте в миску, добавьте яйца, молоко и сахар.

Приготовление кексов

3. Натрите цедру апельсина, перемешайте на небольших оборотах миксера.

Цедра апельсина

4. Всыпьте ягоды, осторожно перемешайте.

Приготовление кексов

5. Разложите тесто по формам и выпекайте 25-30 минут при температуре 180 °С.

Готовые кексы

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