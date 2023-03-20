Идеальное домашнее угощение к чаю – кексы. Готовить их можно на разном тесте, а для того, чтобы тесто было удачным, в основу нужно добавить разрыхлитель или соду. Для начинки можно использовать: творог, ягоды, шоколад, орехи, сухофрукты.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных кексов с ягодами и апельсиновой цедрой.

Видео дня

Ингредиенты:

мук – 230 г

молоко – 200 г

сливочное масло – 80 г

сахар – 150-200 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 1 ч. л.

апельсин – 1 шт.

сливочное масло – 80 г

клюква или другие ягоды – 150 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, соль, разрыхлитель. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и измельчите.

2. Полученную массу пересыпьте в миску, добавьте яйца, молоко и сахар.

3. Натрите цедру апельсина, перемешайте на небольших оборотах миксера.

4. Всыпьте ягоды, осторожно перемешайте.

5. Разложите тесто по формам и выпекайте 25-30 минут при температуре 180 °С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: