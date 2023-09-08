Вкуснее икры: рецепт овощного соте с баклажанами на бутерброды

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
795
Вкуснее икры: рецепт овощного соте с баклажанами на бутерброды

Соте – это универсальная овощная закуска, которую можно есть в качестве гарнира, салата и намазки на бутерброды. Готовят блюдо из различных сезонных овощей, дополняя пикантными специями, чесноком и зеленью.

Фудблогер Евгения Карпюк (evgeniyakarpiuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом овощного соте из баклажанов.

Как приготовить сотое из овощей

Ингредиенты:

  • баклажаны – 4 шт
  • перец болгарский – 2 шт
  • томаты
  • лук – 1 шт
  • чеснок 3-4 зубчика
  • зелень
  • соль, перец
  • растительное масло
Видео дня

Способ приготовления:

1. Для начала нужно запечь баклажаны и перец при температуре 220 градусов 40 минут.

Соте из свежих овощей

2. Запеченные овощи нужно очистить и порезать мелкими кубиками.

3. Томаты, лук, чеснок тоже порезать, зелень измельчить.

Соте из баклажанов, перца и помидоров.

4. Все подготовленные ингредиенты следует смешать между собой, добавить специи и растительное масло. Перемешать. Готовую намазку можно есть сразу, но лучше дать ей настояться. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты