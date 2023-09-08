Соте – это универсальная овощная закуска, которую можно есть в качестве гарнира, салата и намазки на бутерброды. Готовят блюдо из различных сезонных овощей, дополняя пикантными специями, чесноком и зеленью.

Фудблогер Евгения Карпюк (evgeniyakarpiuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом овощного соте из баклажанов.

Ингредиенты:

баклажаны – 4 шт

перец болгарский – 2 шт

томаты

лук – 1 шт

чеснок 3-4 зубчика

зелень

соль, перец

растительное масло

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно запечь баклажаны и перец при температуре 220 градусов 40 минут.

2. Запеченные овощи нужно очистить и порезать мелкими кубиками.

3. Томаты, лук, чеснок тоже порезать, зелень измельчить.

4. Все подготовленные ингредиенты следует смешать между собой, добавить специи и растительное масло. Перемешать. Готовую намазку можно есть сразу, но лучше дать ей настояться. Приятного аппетита!

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