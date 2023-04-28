Вкуснее картофеля-фри: как запечь хрустящую морковь в духовке
Одним из самых популярных фастфудов является картофель-фри. Но такое блюдо готовится в большом количестве растительного масла. Поэтому если вы следите за своим питанием и хотите есть полезную и вкусную еду – запеките морковь. В процессе приготовления она не теряет питательных веществ и получается очень хрустящей.
Идея приготовления хрустящей моркови в духовке опубликована на странице фудблогерки Кристины с ником kris_estet в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь
- специи (приправа для овощей, сушеный томат с базиликом и чеснок, соль)
- масло
Для панировки:
- мука
- 2-3 яйца
- панировочные сухари
Ингредиенты для соуса:
- греческий йогурт
- французская горчица
- сухой чеснок
- соль
Способ приготовления:
1. Морковь чистим и нарезаем брусочками.
2. Добавляем все специи, растительное масло и перемешиваем.
3. Подготовить 3 тарелки: в первую насыпать муку, во вторую – разбить яйцо и хорошо перемешать, в третью – панировочные сухари.
5. Каждый кусочек моркови погрузить в муку, затем в яйцо, сухари.
6. Выкладываем на застеленный пергаментом противень.
7. Запекаем при температуре 200 градусов 25-30 минут.
8. Для соуса соединяем все указанные компоненты.
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