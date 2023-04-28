Одним из самых популярных фастфудов является картофель-фри. Но такое блюдо готовится в большом количестве растительного масла. Поэтому если вы следите за своим питанием и хотите есть полезную и вкусную еду – запеките морковь. В процессе приготовления она не теряет питательных веществ и получается очень хрустящей.

Идея приготовления хрустящей моркови в духовке опубликована на странице фудблогерки Кристины с ником kris_estet в Instagram.

Ингредиенты:

морковь

специи (приправа для овощей, сушеный томат с базиликом и чеснок, соль)

масло

Для панировки:

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мука

2-3 яйца

панировочные сухари

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт

французская горчица

сухой чеснок

соль

Способ приготовления:

1. Морковь чистим и нарезаем брусочками.

2. Добавляем все специи, растительное масло и перемешиваем.

3. Подготовить 3 тарелки: в первую насыпать муку, во вторую – разбить яйцо и хорошо перемешать, в третью – панировочные сухари.

5. Каждый кусочек моркови погрузить в муку, затем в яйцо, сухари.

6. Выкладываем на застеленный пергаментом противень.

7. Запекаем при температуре 200 градусов 25-30 минут.

8. Для соуса соединяем все указанные компоненты.

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