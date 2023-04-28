Вкуснее картофеля-фри: как запечь хрустящую морковь в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
561
Вкуснее картофеля-фри: как запечь хрустящую морковь в духовке

Одним из самых популярных фастфудов является картофель-фри. Но такое блюдо готовится в большом количестве растительного масла. Поэтому если вы следите за своим питанием и хотите есть полезную и вкусную еду – запеките морковь. В процессе приготовления она не теряет питательных веществ и получается очень хрустящей.

Идея приготовления хрустящей моркови в духовке опубликована на странице фудблогерки Кристины с ником kris_estet в Instagram.

Вкуснее картофеля-фри: как запечь хрустящую морковь в духовке

Ингредиенты:

  • морковь
  • специи (приправа для овощей, сушеный томат с базиликом и чеснок, соль)
  • масло

Для панировки:

Видео дня
  • мука
  • 2-3 яйца
  • панировочные сухари

Ингредиенты для соуса:

  • греческий йогурт
  • французская горчица
  • сухой чеснок
  • соль

Способ приготовления:

Вкуснее картофеля-фри: как запечь хрустящую морковь в духовке

1. Морковь чистим и нарезаем брусочками.

2. Добавляем все специи, растительное масло и перемешиваем.

Вкуснее картофеля-фри: как запечь хрустящую морковь в духовке

3. Подготовить 3 тарелки: в первую насыпать муку, во вторую – разбить яйцо и хорошо перемешать, в третью – панировочные сухари.

Вкуснее картофеля-фри: как запечь хрустящую морковь в духовке

5. Каждый кусочек моркови погрузить в муку, затем в яйцо, сухари.

6. Выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Вкуснее картофеля-фри: как запечь хрустящую морковь в духовке

7. Запекаем при температуре 200 градусов 25-30 минут.

8. Для соуса соединяем все указанные компоненты.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты