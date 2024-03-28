Вкуснее котлет: сытные гнезда из куриного фарша в духовке
Если у вас есть фарш – не торопитесь жарить из него котлеты. Значительно лучшей идеей будет сделать из такого продукта гнезда. Для начинки используйте много сыра и ананасы – получится очень сочно. К тому же, блюдо получается в меру жирным, потому что запекается в духовке.
Идея приготовления куриных гнезд с сыром и ананасом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Ананас подойдет консервированный.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- яйца – 1 шт.
- панировочные сухари – 50 г или 2 стл муки
- сметана – 2-3 ст.л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- зелень
- специи (соль и итальянская смесь специй)
- консервированный ананас – 100 г
- сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Для зажарки лук измельчить, морковь натереть и обжаривать все на растительном масле до золотистости.
2. К фаршу добавить готовую зажарку, измельченную зелень, яйцо, сухари, специи и сметану (чтобы фарш был сочный).
3. Перемешать до однородности.
4. Влажными руками сформировать шарики.
5. Положить их на противень застеленный пергаментом.
6. Сделать углубление и выложить начинку.
7. Запекать температуру 180 градусов 30-40 минут до золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: