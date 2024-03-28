Если у вас есть фарш – не торопитесь жарить из него котлеты. Значительно лучшей идеей будет сделать из такого продукта гнезда. Для начинки используйте много сыра и ананасы – получится очень сочно. К тому же, блюдо получается в меру жирным, потому что запекается в духовке.

Идея приготовления куриных гнезд с сыром и ананасом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Ананас подойдет консервированный.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

яйца – 1 шт.

панировочные сухари – 50 г или 2 стл муки

Видео дня

сметана – 2-3 ст.л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

зелень

специи (соль и итальянская смесь специй)

консервированный ананас – 100 г

сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Для зажарки лук измельчить, морковь натереть и обжаривать все на растительном масле до золотистости.

2. К фаршу добавить готовую зажарку, измельченную зелень, яйцо, сухари, специи и сметану (чтобы фарш был сочный).

3. Перемешать до однородности.

4. Влажными руками сформировать шарики.

5. Положить их на противень застеленный пергаментом.

6. Сделать углубление и выложить начинку.

7. Запекать температуру 180 градусов 30-40 минут до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: