Груши – очень вкусные, полезные и бюджетные осенние фрукты, которые можно есть в сыром виде, а также их можно запекать, добавлять в пироги, запеканки и делать из них джем.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных груш с сыром, медом и миндальными хлопьями.

Ингредиенты:

4 груши

250 г. сыр Рикотта

1 ч.л. стевии/меда/сахара

голубика

миндальные хлопья/грецкий орех

корица

Способ приготовления:

1. Рикотту смешайте с подсластителем, из груши вырежьте серединку.

2. Переложите груши в форму для запекания и наполните творожной начинкой. Добавьте ягодки, миндальные хлопья и корицу.

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

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