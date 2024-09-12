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Вкуснее любого десерта: полезные запеченные груши с сыром и медом
Груши – очень вкусные, полезные и бюджетные осенние фрукты, которые можно есть в сыром виде, а также их можно запекать, добавлять в пироги, запеканки и делать из них джем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных груш с сыром, медом и миндальными хлопьями.
Ингредиенты:
- 4 груши
- 250 г. сыр Рикотта
- 1 ч.л. стевии/меда/сахара
- голубика
- миндальные хлопья/грецкий орех
- корица
Способ приготовления:
1. Рикотту смешайте с подсластителем, из груши вырежьте серединку.
2. Переложите груши в форму для запекания и наполните творожной начинкой. Добавьте ягодки, миндальные хлопья и корицу.
3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
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