Вкуснее любого десерта: полезные запеченные груши с сыром и медом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Запеченные груши

Груши – очень вкусные, полезные и бюджетные осенние фрукты, которые можно есть в сыром виде, а также их можно запекать, добавлять в пироги, запеканки и делать из них джем. 

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Как вкусно запечь груши

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных груш с сыром, медом и миндальными хлопьями. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • 4 груши
  • 250 г. сыр Рикотта 
  • 1 ч.л. стевии/меда/сахара
  • голубика
  • миндальные хлопья/грецкий орех
  • корица

Способ приготовления: 

1. Рикотту смешайте с подсластителем, из груши вырежьте серединку.

Сыр для начинки

2. Переложите груши в форму для запекания и наполните творожной начинкой. Добавьте ягодки, миндальные хлопья и корицу.

Приготовление груш

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Готовые груши

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