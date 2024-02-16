Вкуснее любого десерта: полезные запеченные яблоки с творогом, орехами и медом
Яблоки – очень бюджетные, вкусные и полезные фрукты, которые можно есть в сыром и запеченном виде. Еще из них можно делать джем, пастилу, желе, пюре для детей, соки, начинки для пирогов и нежные пудинги.
Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных яблок с творогом, орехами и медом.
Ингредиенты:
- Яблоки – 4 шт.
- Сыр – 200 г
- Мед – 4 ст. л.
- Чернослив копченый – 100 г
- Ваниль
- Орешки – 100 г
Способ приготовления:
1. В творог добавьте 1 ст. л., меда и ваниль и порезанный чернослив, перемешайте до однородности.
2. Орешки пожарьте, почистите, если нужно и измельчите. Добавьте оставшийся мед.
3. С яблок срежьте "шапочку", сделайте зубочисткой проколы в нескольких местах (чтобы не растрескивались) и начините вкусной творожной начинкой.
4. Запекайте при 180 С приблизительно 20 минут.
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