Яблоки – очень бюджетные, вкусные и полезные фрукты, которые можно есть в сыром и запеченном виде. Еще из них можно делать джем, пастилу, желе, пюре для детей, соки, начинки для пирогов и нежные пудинги.

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных яблок с творогом, орехами и медом.

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Ингредиенты:

Яблоки – 4 шт.

Сыр – 200 г

Мед – 4 ст. л.

Чернослив копченый – 100 г

Ваниль

Орешки – 100 г

Способ приготовления:

1. В творог добавьте 1 ст. л., меда и ваниль и порезанный чернослив, перемешайте до однородности.

2. Орешки пожарьте, почистите, если нужно и измельчите. Добавьте оставшийся мед.

3. С яблок срежьте "шапочку", сделайте зубочисткой проколы в нескольких местах (чтобы не растрескивались) и начините вкусной творожной начинкой.

4. Запекайте при 180 С приблизительно 20 минут.

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