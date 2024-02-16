Вкуснее любого десерта: полезные запеченные яблоки с творогом, орехами и медом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее любого десерта: полезные запеченные яблоки с творогом, орехами и медом

Яблоки – очень бюджетные, вкусные и полезные фрукты, которые можно есть в сыром и запеченном виде. Еще из них можно делать джем, пастилу, желе, пюре для детей, соки, начинки для пирогов и нежные пудинги.

Полезные яблоки

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных яблок с творогом, орехами и медом. 

Рецепт запеченных яблок
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Ингредиенты: 

  • Яблоки – 4 шт. 
  • Сыр – 200 г
  • Мед – 4 ст. л.
  • Чернослив копченый – 100 г
  • Ваниль
  • Орешки – 100 г

Способ приготовления: 

1. В творог добавьте 1 ст. л., меда и ваниль и порезанный чернослив, перемешайте до однородности.

Вкусный творог для приготовление яблок

2. Орешки пожарьте, почистите, если нужно и измельчите. Добавьте оставшийся мед.

Орехи для яблок

3. С яблок срежьте "шапочку", сделайте зубочисткой проколы в нескольких местах (чтобы не растрескивались) и начините вкусной творожной начинкой.

Приготовление яблок

4. Запекайте при 180 С приблизительно 20 минут. 

Готовые яблоки

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