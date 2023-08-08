Вкуснее любого пирога и пиццы: галета "Рататуй" из сезонных овощей и самого простого теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт выпечки

Летом пироги и пиццы можно готовить из любого теста, а для начинки лучше всего использовать овощи, травы, сыр, морепродукты. Альтернативой пирогам будет вкусная галета, тесто для которой готовится из 3-4 ингредиентов, кулинары советуют обязательно добавлять в тесто воду. 

Как приготовить вкусную галету из овощной начинкой

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной галеты из овощами, которая будет вкуснее, чем любой пирог. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

Для теста:

  • вода теплая – 80 мл
  • масло растительное – 60 мл
  • мука – 200 г
  • соль – щепотка 
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • прованские травы (базилик, розмарин, чабрец, мята, шалфей)

Для начинки:

  • крем сыр
  • баклажан
  • кабачок
  • красный лук
  • томаты черри
  • сладкий перец ( желтый/красный/зеленый)
  • соль, прованские травы

Способ приготовления:

1. Для теста: смешайте все ингредиенты и замесите эластичное тесто. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 15-20 минут.

Тесто со специями

2. Для начинки: все овощи нарежьте тонкими колечками.

Овощи для начинки

3. Тесто переложите на пергамент и раскатайте в тонкий круг, смажьте крем-сыром и выложите овощи, обязательно посолите и посыпьте травами. 

Приготовление пирога

4. Заверните тесто по краям и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Готовое блюдо

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