Вкуснее любого пирога и пиццы: галета "Рататуй" из сезонных овощей и самого простого теста
Летом пироги и пиццы можно готовить из любого теста, а для начинки лучше всего использовать овощи, травы, сыр, морепродукты. Альтернативой пирогам будет вкусная галета, тесто для которой готовится из 3-4 ингредиентов, кулинары советуют обязательно добавлять в тесто воду.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной галеты из овощами, которая будет вкуснее, чем любой пирог.
Ингредиенты:
Для теста:
- вода теплая – 80 мл
- масло растительное – 60 мл
- мука – 200 г
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- прованские травы (базилик, розмарин, чабрец, мята, шалфей)
Для начинки:
- крем сыр
- баклажан
- кабачок
- красный лук
- томаты черри
- сладкий перец ( желтый/красный/зеленый)
- соль, прованские травы
Способ приготовления:
1. Для теста: смешайте все ингредиенты и замесите эластичное тесто. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 15-20 минут.
2. Для начинки: все овощи нарежьте тонкими колечками.
3. Тесто переложите на пергамент и раскатайте в тонкий круг, смажьте крем-сыром и выложите овощи, обязательно посолите и посыпьте травами.
4. Заверните тесто по краям и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
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