Летом пироги и пиццы можно готовить из любого теста, а для начинки лучше всего использовать овощи, травы, сыр, морепродукты. Альтернативой пирогам будет вкусная галета, тесто для которой готовится из 3-4 ингредиентов, кулинары советуют обязательно добавлять в тесто воду.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной галеты из овощами, которая будет вкуснее, чем любой пирог.

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Ингредиенты:

Для теста:

вода теплая – 80 мл

масло растительное – 60 мл

мука – 200 г

соль – щепотка

разрыхлитель – 1 ч. л.

прованские травы (базилик, розмарин, чабрец, мята, шалфей)

Для начинки:

крем сыр

баклажан

кабачок

красный лук

томаты черри

сладкий перец ( желтый/красный/зеленый)

соль, прованские травы

Способ приготовления:

1. Для теста: смешайте все ингредиенты и замесите эластичное тесто. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 15-20 минут.

2. Для начинки: все овощи нарежьте тонкими колечками.

3. Тесто переложите на пергамент и раскатайте в тонкий круг, смажьте крем-сыром и выложите овощи, обязательно посолите и посыпьте травами.

4. Заверните тесто по краям и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

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