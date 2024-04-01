Вкуснее любого пирога и пиццы: сытные тонкие блины с колбасой, сыром и овощами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее любого пирога и пиццы: сытные тонкие блины с колбасой, сыром и овощами

Блины можно готовить на молоке, сметане, кефире и даже на минеральной воде. Если вы хотите, чтобы они были более сытными, добавьте в тесто колбасу, овощи.

Блины с колбасой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных блинов с колбасой и зеленым луком.

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • мука – 1 стакан
  • молоко – 1,5 стакана
  • масло – 2 ст. л.
  • колбаса вареная со сливками
  • зеленый лук
  • болгарский перец
  • помидор
  • соль

Способ приготовления:

1. Тесто: к яйцам добавьте муку и половину порции молока, взбейте блендером и влейте оставшееся молоко, добавьте соль и масло.

Тесто для блинов

2. Далее добавьте измельченный зеленый лук, помидор и перец и натертую колбасу. Все хорошо вымешайте.

Колбаса для приготовления теста

3. Жарьте на разогретой сковороде без масла до румяности.

Готовые блины

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