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Вкуснее любого пирога и пиццы: сытные тонкие блины с колбасой, сыром и овощами
Блины можно готовить на молоке, сметане, кефире и даже на минеральной воде. Если вы хотите, чтобы они были более сытными, добавьте в тесто колбасу, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных блинов с колбасой и зеленым луком.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- мука – 1 стакан
- молоко – 1,5 стакана
- масло – 2 ст. л.
- колбаса вареная со сливками
- зеленый лук
- болгарский перец
- помидор
- соль
Способ приготовления:
1. Тесто: к яйцам добавьте муку и половину порции молока, взбейте блендером и влейте оставшееся молоко, добавьте соль и масло.
2. Далее добавьте измельченный зеленый лук, помидор и перец и натертую колбасу. Все хорошо вымешайте.
3. Жарьте на разогретой сковороде без масла до румяности.
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