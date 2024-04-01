Блины можно готовить на молоке, сметане, кефире и даже на минеральной воде. Если вы хотите, чтобы они были более сытными, добавьте в тесто колбасу, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных блинов с колбасой и зеленым луком.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

мука – 1 стакан

молоко – 1,5 стакана

масло – 2 ст. л.

колбаса вареная со сливками

зеленый лук

болгарский перец

помидор

соль

Способ приготовления:

1. Тесто: к яйцам добавьте муку и половину порции молока, взбейте блендером и влейте оставшееся молоко, добавьте соль и масло.

2. Далее добавьте измельченный зеленый лук, помидор и перец и натертую колбасу. Все хорошо вымешайте.

3. Жарьте на разогретой сковороде без масла до румяности.

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