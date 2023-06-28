Вкуснее любого пирога: соленые оладьи для ужина за 10 минут с рыбой, зеленью, оливками

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт оладий

Оладьи могут быть не только блюдом для завтрака, но еще и блюдом для сытного и оригинального ужина, если в них добавить сыр, мясо, зелень, оливки, рыбу. 

Оладьи из кабачков и сыра

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых оладий с зеленым луком, оливками и тунцом. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • зеленый лук
  • мука 
  • яйцо 
  • кефир 
  • разрыхлитель 
  • петрушка
  • оливки
  • тунец
  • соль, перец
  • вяленые томаты 

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с солью, добавьте кефир, муку с разрыхлитель, хорошо перемешайте, чтобы тесто было однородным.

Основа для оладий

2. В тесто добавьте измельченную зелень, порезанные оливки, тунец, вяленые томаты, перемешайте.

Готовое тесто

3. Жарьте оладьи на среднем огне, под крышкой!

Сколько жарить оладьи

Подавайте со сметаной!

Готовые оладьи с зеленью и тунцом

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