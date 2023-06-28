Оладьи могут быть не только блюдом для завтрака, но еще и блюдом для сытного и оригинального ужина, если в них добавить сыр, мясо, зелень, оливки, рыбу.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых оладий с зеленым луком, оливками и тунцом.

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Ингредиенты:

зеленый лук

мука

яйцо

кефир

разрыхлитель

петрушка

оливки

тунец

соль, перец

вяленые томаты

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с солью, добавьте кефир, муку с разрыхлитель, хорошо перемешайте, чтобы тесто было однородным.

2. В тесто добавьте измельченную зелень, порезанные оливки, тунец, вяленые томаты, перемешайте.

3. Жарьте оладьи на среднем огне, под крышкой!

Подавайте со сметаной!

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