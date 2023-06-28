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Вкуснее любого пирога: соленые оладьи для ужина за 10 минут с рыбой, зеленью, оливками
Оладьи могут быть не только блюдом для завтрака, но еще и блюдом для сытного и оригинального ужина, если в них добавить сыр, мясо, зелень, оливки, рыбу.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых оладий с зеленым луком, оливками и тунцом.
Ингредиенты:
- зеленый лук
- мука
- яйцо
- кефир
- разрыхлитель
- петрушка
- оливки
- тунец
- соль, перец
- вяленые томаты
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца с солью, добавьте кефир, муку с разрыхлитель, хорошо перемешайте, чтобы тесто было однородным.
2. В тесто добавьте измельченную зелень, порезанные оливки, тунец, вяленые томаты, перемешайте.
3. Жарьте оладьи на среднем огне, под крышкой!
Подавайте со сметаной!
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