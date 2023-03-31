Вкуснее любого пирога: жареные пирожки с яйцом и зеленым луком
Жареные пирожки – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Готовить тесто можно без дрожжей, достаточно будет добавить соду и кефир. Для начинки можно использовать, жареный фарш, вареные яйца, зеленый лук, овощи.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами, которые готовятся без дрожжей.
Ингредиенты:
Для теста:
- кефир – 300 мл
- мука – 480 г
- сода – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- масло растительное – 3 ст. л.
Начинка:
- яйца – 6 шт.
- зеленый лук – 200 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Начинка: яйца отварите, почистите и нарежьте кубиком. Зеленый лук мелко порежьте, смешайте, посолите, поперчите.
2. Тесто: в теплый кефир добавьте соду, перемешайте, добавьте соль, сахар и растительное масло.
Муку просейте, добавьте в кефиру, перемешайте и замесите тесто. Оно должно быть мягким, эластичным и не должно липнуть к рукам. Готовое тесто переложите в пакет и оставьте.
3. Разледите тесто на куски, сфорируйте пирожки.
4. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте пирожки на среднем огне около 3 минут.
Готовые пирожки переложите на бумажные полотенца и накройте полотенцем!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: