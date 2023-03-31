Жареные пирожки – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Готовить тесто можно без дрожжей, достаточно будет добавить соду и кефир. Для начинки можно использовать, жареный фарш, вареные яйца, зеленый лук, овощи.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами, которые готовятся без дрожжей.

Видео дня

Ингредиенты:

Для теста:

кефир – 300 мл

мука – 480 г

сода – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

масло растительное – 3 ст. л.

Начинка:

яйца – 6 шт.

зеленый лук – 200 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: яйца отварите, почистите и нарежьте кубиком. Зеленый лук мелко порежьте, смешайте, посолите, поперчите.

2. Тесто: в теплый кефир добавьте соду, перемешайте, добавьте соль, сахар и растительное масло.

Муку просейте, добавьте в кефиру, перемешайте и замесите тесто. Оно должно быть мягким, эластичным и не должно липнуть к рукам. Готовое тесто переложите в пакет и оставьте.

3. Разледите тесто на куски, сфорируйте пирожки.

4. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте пирожки на среднем огне около 3 минут.

Готовые пирожки переложите на бумажные полотенца и накройте полотенцем!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: