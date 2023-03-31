Вкуснее любого пирога: жареные пирожки с яйцом и зеленым луком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Рецепт пирожков

Жареные пирожки – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Готовить тесто можно без дрожжей, достаточно будет добавить соду и кефир. Для начинки можно использовать, жареный фарш, вареные яйца, зеленый лук, овощи.

Жареные пирожки с луком и яйцом

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами, которые готовятся без дрожжей.

Рецепт пирожков
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Ингредиенты:

Для теста:

  • кефир – 300 мл
  • мука – 480 г
  • сода – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • масло растительное – 3 ст. л.

Начинка:

  • яйца – 6 шт.
  • зеленый лук – 200 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: яйца отварите, почистите и нарежьте кубиком. Зеленый лук мелко порежьте, смешайте, посолите, поперчите.

Начинка для пирожков

2. Тесто: в теплый кефир добавьте соду, перемешайте, добавьте соль, сахар и растительное масло.

Готовое тесто для пирожков

Муку просейте, добавьте в кефиру, перемешайте и замесите тесто. Оно должно быть мягким, эластичным и не должно липнуть к рукам. Готовое тесто переложите в пакет и оставьте.

3. Разледите тесто на куски, сфорируйте пирожки.

Приготовление пирожков

4. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте пирожки на среднем огне около 3 минут.

Сколько жарить пирожки

Готовые пирожки переложите на бумажные полотенца и накройте полотенцем!

Готовые пирожки

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