Вкуснее любого торта: бюджетный кекс "Зебра" к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусный пирог

Домашние пироги можно готовить из разного теста, но лучше всего получится из бисквита, песочного теста. Их можно готовить с разными начинками и без.

Вкусный пирог ''Зебра''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного пирога "Зебра" с какао.

Рецепт кекса
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Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 150 г сахара + щепотка соли
  • 120 г молока
  • 125 г растительного масла
  • 250 г муки
  • 1 ст. л. крахмала
  • 1 ч. л. разрыхлителю
  • 3 ст. л. какао + 3 ст.л. молока
  • 1 ч. л. ванильного сахара

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром около 5 минут на скорости миксера выше средней до пышной пены. Добавьте молоко и растительное масло, муку смешайте с крахмалом и разрыхлителем.

Яйца с сахаром

2. В 2 приема просейте муку во взбитые яйца и каждый раз взбивайте на минимальной скорости миксера.

Приготовление основы для пирога

3. Разделите тесто на 2 части. Одну смешайте с какао и молоком, в другую добавьте ванильный сахар. Хорошо перемешайте.

Тесто для блюда с какао

4. В форму выложите в шахматном порядке по столовой ложке теста. Сверху на тесте сделайте шпажкой или вилкой узор.

Приготовление кекса

5. Выпекайте кекс при температуре 180 градусов 50 минут.

Готовый кекс

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