Вкуснее любого торта: бюджетный кекс "Зебра" к чаю
Домашние пироги можно готовить из разного теста, но лучше всего получится из бисквита, песочного теста. Их можно готовить с разными начинками и без.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного пирога "Зебра" с какао.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 150 г сахара + щепотка соли
- 120 г молока
- 125 г растительного масла
- 250 г муки
- 1 ст. л. крахмала
- 1 ч. л. разрыхлителю
- 3 ст. л. какао + 3 ст.л. молока
- 1 ч. л. ванильного сахара
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром около 5 минут на скорости миксера выше средней до пышной пены. Добавьте молоко и растительное масло, муку смешайте с крахмалом и разрыхлителем.
2. В 2 приема просейте муку во взбитые яйца и каждый раз взбивайте на минимальной скорости миксера.
3. Разделите тесто на 2 части. Одну смешайте с какао и молоком, в другую добавьте ванильный сахар. Хорошо перемешайте.
4. В форму выложите в шахматном порядке по столовой ложке теста. Сверху на тесте сделайте шпажкой или вилкой узор.
5. Выпекайте кекс при температуре 180 градусов 50 минут.
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