Домашние пироги можно готовить из разного теста, но лучше всего получится из бисквита, песочного теста. Их можно готовить с разными начинками и без.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного пирога "Зебра" с какао.

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Ингредиенты:

3 яйца

150 г сахара + щепотка соли

120 г молока

125 г растительного масла

250 г муки

1 ст. л. крахмала

1 ч. л. разрыхлителю

3 ст. л. какао + 3 ст.л. молока

1 ч. л. ванильного сахара

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром около 5 минут на скорости миксера выше средней до пышной пены. Добавьте молоко и растительное масло, муку смешайте с крахмалом и разрыхлителем.

2. В 2 приема просейте муку во взбитые яйца и каждый раз взбивайте на минимальной скорости миксера.

3. Разделите тесто на 2 части. Одну смешайте с какао и молоком, в другую добавьте ванильный сахар. Хорошо перемешайте.

4. В форму выложите в шахматном порядке по столовой ложке теста. Сверху на тесте сделайте шпажкой или вилкой узор.

5. Выпекайте кекс при температуре 180 градусов 50 минут.

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