Десерт "Птичье молоко" – очень легкий и нежный десерт, основа которого – сметана, желатин и какао или шоколад. Для того, чтобы десерт не имел неприятный привкус, нужно выбирать сметану без запаха, а лучше греческий йогурт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта в стакане "Птичье молоко".

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Ингредиенты:

500 г сметаны

150 г сахара

15 г желатина

150 мл холодной воды

Способ приготовления:

1. Взбейте сметану с сахаром до пышной массы.

2. Желатин разведите в воде и после растопите желатиновую массу в микроволновке или на водяной бане (нагреваем, но не доводим до кипения).

3. Взбейте сметану, влейте желатин и снова взбейте до однородности.

4. Разлейте по стаканчикам.

5. Шоколадный слой: оставьте чуть-чуть сметанно желатиновой массы и добавьте туда плитку растопленного молочного шоколада. Когда нижний слой застынет – вылейте на верх шоколадный и поставьте в холодильник.

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