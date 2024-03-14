Вкуснее любого торта: легкий десерт "Птичье молоко" в стакане

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкуснее любого торта: легкий десерт 'Птичье молоко' в стакане

Десерт "Птичье молоко" – очень легкий и нежный десерт, основа которого – сметана, желатин и какао или шоколад. Для того, чтобы десерт не имел неприятный привкус, нужно выбирать сметану без запаха, а лучше греческий йогурт. 

Вкусный десерт ''Птичье молоко''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта в стакане "Птичье молоко". 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • 500 г сметаны
  • 150 г сахара
  • 15 г желатина
  • 150 мл холодной воды 

Способ приготовления: 

1. Взбейте сметану с сахаром до пышной массы. 

Сметана для основы десерта

2. Желатин разведите в воде и после растопите желатиновую массу в микроволновке или на водяной бане (нагреваем, но не доводим до кипения). 

Приготовление десерта

3. Взбейте сметану, влейте желатин и снова взбейте до однородности.

4. Разлейте по стаканчикам.

Как правильно готовить ''Птичье молоко''

5. Шоколадный слой: оставьте чуть-чуть сметанно желатиновой массы и добавьте туда плитку растопленного молочного шоколада. Когда нижний слой застынет – вылейте на верх шоколадный и поставьте в холодильник.

Готовый десерт

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