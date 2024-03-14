Вкуснее любого торта: легкий десерт "Птичье молоко" в стакане
Десерт "Птичье молоко" – очень легкий и нежный десерт, основа которого – сметана, желатин и какао или шоколад. Для того, чтобы десерт не имел неприятный привкус, нужно выбирать сметану без запаха, а лучше греческий йогурт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта в стакане "Птичье молоко".
Ингредиенты:
- 500 г сметаны
- 150 г сахара
- 15 г желатина
- 150 мл холодной воды
Способ приготовления:
1. Взбейте сметану с сахаром до пышной массы.
2. Желатин разведите в воде и после растопите желатиновую массу в микроволновке или на водяной бане (нагреваем, но не доводим до кипения).
3. Взбейте сметану, влейте желатин и снова взбейте до однородности.
4. Разлейте по стаканчикам.
5. Шоколадный слой: оставьте чуть-чуть сметанно желатиновой массы и добавьте туда плитку растопленного молочного шоколада. Когда нижний слой застынет – вылейте на верх шоколадный и поставьте в холодильник.
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