Вкуснее любой намазки: полезное масло из авокадо за 10 минут
Авокадо – один из самых полезных продуктов, который можно добавлять в салаты, делать из него намазки, закуски и даже десерты. Если вы купили зеленый авокадо, его нужно переложить в бумажный пакет с яблоками на несколько дней, по истечению времени вы получите спелые и мягкие плоды.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого в приготовлении масла из авокадо, с сушеным чесноком и укропом.
Ингредиенты:
- авокадо – 3 шт.
- сливочное масло – 100-120 г
- сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
- черный перец – по вкусу
- соль – 2/3 ч. л.
- укроп – пучок
- лимонный сок – 0,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. В чашу блендера переложите мякоть авокадо, размягченное сливочное масло, соль, перец, сушеный чеснок, нарезанный укроп и лимонный сок, перебейте все блендером.
2. Переложите готовое масло в подходящую посуду и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.
Хранить такое масло можно в холодильнике не больше 3-4 дней!
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