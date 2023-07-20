Авокадо – один из самых полезных продуктов, который можно добавлять в салаты, делать из него намазки, закуски и даже десерты. Если вы купили зеленый авокадо, его нужно переложить в бумажный пакет с яблоками на несколько дней, по истечению времени вы получите спелые и мягкие плоды.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого в приготовлении масла из авокадо, с сушеным чесноком и укропом.

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Ингредиенты:

авокадо – 3 шт.

сливочное масло – 100-120 г

сушеный чеснок – 0,5 ч. л.

черный перец – по вкусу

соль – 2/3 ч. л.

укроп – пучок

лимонный сок – 0,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. В чашу блендера переложите мякоть авокадо, размягченное сливочное масло, соль, перец, сушеный чеснок, нарезанный укроп и лимонный сок, перебейте все блендером.

2. Переложите готовое масло в подходящую посуду и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.

Хранить такое масло можно в холодильнике не больше 3-4 дней!

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