Вкуснее любой намазки: полезное масло из авокадо за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее любой намазки: полезное масло из авокадо за 10 минут

Авокадо – один из самых полезных продуктов, который можно добавлять в салаты, делать из него намазки, закуски и даже десерты. Если вы купили зеленый авокадо, его нужно переложить в бумажный пакет с яблоками на несколько дней, по истечению времени вы получите спелые и мягкие плоды. 

Как приготовить масло из авокадо

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого в приготовлении масла из авокадо, с сушеным чесноком и укропом.

Рецепт масла из авокадо
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Ингредиенты:

  • авокадо – 3 шт.
  • сливочное масло – 100-120 г
  • сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
  • черный перец – по вкусу
  • соль – 2/3 ч. л. 
  • укроп – пучок 
  • лимонный сок – 0,5 ст. л.

Способ приготовления:

 1. В чашу блендера переложите мякоть авокадо, размягченное сливочное масло, соль, перец, сушеный чеснок, нарезанный укроп и лимонный сок, перебейте все блендером.

Приготовление масла

2. Переложите готовое масло в подходящую посуду и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.

Готовое масло

Хранить такое масло можно в холодильнике не больше 3-4 дней! 

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно и быстро чистить авокадо, чтобы мякоть осталась целой. 

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