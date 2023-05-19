Вкуснее любой намазки: полезный домашний хумус из бюджетных ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Как вкусно приготовить хумус

Хумус является очень вкусной восточной закуской, которая в классическом варианте готовится из нута. Для более яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, оливковое масло. 

Вкусный хумус

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, домашнего хумуса с чесноком, зирой, копченной паприкой. 

Рецепт хумуса
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Ингредиенты:

  • нут – 300 г
  • сода – 1,5 ч. л.
  • оливковое масло – 4 ст. л.
  • зира – 1-2 ч. л.
  • сок 1 лимона 
  • соль – 1 ч. л.
  • чеснок – 3-4 зуб. 
  • копченная паприка – 1,5 ч. л.
  • тахини – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. К нуту добавьте 1 ч.л. соды и залейте холодной водой, отправьте на ночь в холодильник. После слейте воду, промойте его несколько раз, снова добавьте соду и залейте водой, поставьте вариться на средний огонь до готовности (1-1,5 часа). Остаток воды в которой варился нут, слейте в отдельную тарелочку. 

Вареный нут

2. К готовому нуту добавьте оливковое масло, соль, зиру, чеснок, копченую паприку, сок лимона и с помощью блендера измельчите до однородности. Если хумус получается слишком густой, добавьте воды оставшейся после варки нута.

Приготовление хумуса

Готовый хумус полейте оливковым маслом, присыпьте измельченной зеленью.

Готовый хумус

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