Хумус является очень вкусной восточной закуской, которая в классическом варианте готовится из нута. Для более яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, оливковое масло.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, домашнего хумуса с чесноком, зирой, копченной паприкой.

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Ингредиенты:

нут – 300 г

сода – 1,5 ч. л.

оливковое масло – 4 ст. л.

зира – 1-2 ч. л.

сок 1 лимона

соль – 1 ч. л.

чеснок – 3-4 зуб.

копченная паприка – 1,5 ч. л.

тахини – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. К нуту добавьте 1 ч.л. соды и залейте холодной водой, отправьте на ночь в холодильник. После слейте воду, промойте его несколько раз, снова добавьте соду и залейте водой, поставьте вариться на средний огонь до готовности (1-1,5 часа). Остаток воды в которой варился нут, слейте в отдельную тарелочку.

2. К готовому нуту добавьте оливковое масло, соль, зиру, чеснок, копченую паприку, сок лимона и с помощью блендера измельчите до однородности. Если хумус получается слишком густой, добавьте воды оставшейся после варки нута.

Готовый хумус полейте оливковым маслом, присыпьте измельченной зеленью.

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