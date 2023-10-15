Чесночное масло – это вкуснейшая и бюджетная намазка на хлеб. Не сложно догадаться, что в основе закуски – сливочное масло и чеснок. Для яркого вкуса намазку можно дополнить сыром, например, пармезаном, или зеленью и пикантными специями.

В одном из кулинарных блогов (ohmyborsh) в Instagram был опубликован рецепт чесночного масла.

Ингредиенты:

масло сливочное – 150 г

чеснок – 1 головка

пармезан – 20 г

соль

масло растительное

Способ приготовления:

1. Для начала нужно срезать с головки чеснока верхушку, полить растительным маслом, посолить, выложить на противень и запекать при температуре 200 градусов 30 минут (делать это нужно под фольгой).

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2. Когда истечет время, снять фольгу и запекать еще 10 минут.

3. Охлажденный чеснок очистить от кожуры, мякоть положить в тарелку. Добавить масло комнатной температуры и все размять вилкой.

4. К полученной массе добавить соль по вкусу и пармезану. Перемешать и подавать на стол. Приятного аппетита!

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