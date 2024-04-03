Вкуснее любой пиццы и пирога: закуска из лаваша с тунцом, помидорами и яйцами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
105
Вкуснее любой пиццы и пирога: закуска из лаваша с тунцом, помидорами и яйцами

Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, пирогов, даже салатов и десертов. К тому же начинку можно использовать любую. 

Вкусная и быстрая закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с зеленым луком, вареными яйцами и помидорами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Лаваш – 1 шт. 
  • Яйца вареные – 2 шт. 
  • Зеленый лук
  • Соль, перец щепотка
  • Майонез – 1 ст. л. 
  • Помидор – 1 шт. 
  • Консервированный тунец – 1/2 банки

Способ приготовления: 

1. Порежьте яйца, лук, добавьте майонез, перемешайте.

Начинка для лаваша

2. На лаваш выложите эту смесь, сверху помидоры и тунец. 

Приготовление закуски

3. Сверните, обжарьте на сухой сковороде с двух сторон.

Готовое блюдо

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