Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, пирогов, даже салатов и десертов. К тому же начинку можно использовать любую.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с зеленым луком, вареными яйцами и помидорами.

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Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Яйца вареные – 2 шт.

Зеленый лук

Соль, перец щепотка

Майонез – 1 ст. л.

Помидор – 1 шт.

Консервированный тунец – 1/2 банки

Способ приготовления:

1. Порежьте яйца, лук, добавьте майонез, перемешайте.

2. На лаваш выложите эту смесь, сверху помидоры и тунец.

3. Сверните, обжарьте на сухой сковороде с двух сторон.

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