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Вкуснее любой пиццы и пирога: закуска из лаваша с тунцом, помидорами и яйцами
Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, пирогов, даже салатов и десертов. К тому же начинку можно использовать любую.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с зеленым луком, вареными яйцами и помидорами.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 шт.
- Яйца вареные – 2 шт.
- Зеленый лук
- Соль, перец щепотка
- Майонез – 1 ст. л.
- Помидор – 1 шт.
- Консервированный тунец – 1/2 банки
Способ приготовления:
1. Порежьте яйца, лук, добавьте майонез, перемешайте.
2. На лаваш выложите эту смесь, сверху помидоры и тунец.
3. Сверните, обжарьте на сухой сковороде с двух сторон.
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