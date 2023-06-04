Вкуснее мороженого: элементарный десерт из клубники и безе
Вкуснее мороженого может быть только этот десерт. К тому же, он гораздо проще готовится. Главной изюминкой этого блюда является обычное безе, которое в сочетании с клубникой становится очень нежным. Такую вкуснятину можно есть сразу или просто хранить в холодильнике – морозилка не понадобится.
Идея приготовления десерта, который вкуснее мороженого, опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagraam. Выходит очень вкусно, если в клубнику добавить апельсиновый ликер.
Ингредиенты на 5-6 порций:
- 600 г клубники
- 2 ст.л. сахарной пудры
- 2 ст.л. апельсинового ликера
- 400 г сливок 33-36%
- 100 г безе
Способ приготовления:
1. Половину клубники разомкнуть с пудрой и ликером.
2. Остальное нарезать кубиками.
3. Безе поломать (мелкое оставить, как есть).
4. Сливки взбить в густую массу.
5. Смешать все ингредиенты в одной миске.
6. Разложить по креманкам.
7. Если десерт стоит в холодильнике, то безе становится похожим на зефир. Не хрустит, но все равно вкусно.
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