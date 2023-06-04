Вкуснее мороженого может быть только этот десерт. К тому же, он гораздо проще готовится. Главной изюминкой этого блюда является обычное безе, которое в сочетании с клубникой становится очень нежным. Такую вкуснятину можно есть сразу или просто хранить в холодильнике – морозилка не понадобится.

Идея приготовления десерта, который вкуснее мороженого, опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagraam. Выходит очень вкусно, если в клубнику добавить апельсиновый ликер.

Ингредиенты на 5-6 порций:

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600 г клубники

2 ст.л. сахарной пудры

2 ст.л. апельсинового ликера

400 г сливок 33-36%

100 г безе

Способ приготовления:

1. Половину клубники разомкнуть с пудрой и ликером.

2. Остальное нарезать кубиками.

3. Безе поломать (мелкое оставить, как есть).

4. Сливки взбить в густую массу.

5. Смешать все ингредиенты в одной миске.

6. Разложить по креманкам.

7. Если десерт стоит в холодильнике, то безе становится похожим на зефир. Не хрустит, но все равно вкусно.

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