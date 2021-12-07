Вкуснее мяса: как правильно запечь сало, рассказала Ольга Матвей
Сало – полезный, сытный продукт, которого достаточно съесть всего лишь маленький кусочек, чтобы насытиться. Его можно употреблять как самостоятельное блюдо, а также готовить из него различные блюда. Например, запекать, добавлять в фарш, а соленое можно использовать в виде намазки с чесноком, паштетов.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного запечного сала, которое по вкусу будет еще лучше мяса, если его правильно приготовить, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Советы от кулинара:
выбирайте кусок с мясом
режьте большими кусками, лучше – весь кусок разделите на три
не жалейте специй и соли
Ингредиенты:
Подчеревок– 1,5 кг
Чеснок – 1 головка
Лавровый лист молотый – 1/4 ч. л.
Соль – 1,5 ч. л.
Смесь перцев – 1,5 ч. л.
Вода – 3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Большой кусок сала разрежьте на три части.
2. Смешайте в ступке чеснок, все специи и хорошо разомните, добавьте немного воды, перемешайте.
3. На сале сделайте надрезы и нафаршируйте его смесью приправ с чесноком.
4. Оставьте сало мариноваться – от 1 часа до суток.
5. После – переложите его в фольгу, далее в форму или противень и поставьте в духовку на 1-1,5 часа.
6. Готовое блюдо можно подавать сразу – горячим.
Но стоит отметить, что оно в любом виде будет вкусным, даже можно заморозить, очень вкусно подать с картошкой, салатами.
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