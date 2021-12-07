Вкуснее мяса: как правильно запечь сало, рассказала Ольга Матвей

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Запеченное сало

Сало – полезный, сытный продукт, которого достаточно съесть всего лишь маленький кусочек, чтобы насытиться. Его можно употреблять как самостоятельное блюдо, а также готовить из него различные блюда. Например, запекать, добавлять в фарш, а соленое можно использовать в виде намазки с чесноком, паштетов.

Как запечь сало в духовке

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного запечного сала, которое по вкусу будет еще лучше мяса, если его правильно приготовить, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как вкусно приготовить сало
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Советы от кулинара:

  • выбирайте кусок с мясом

  • режьте большими кусками, лучше – весь кусок разделите на три

  • не жалейте специй и соли

Ингредиенты:

  • Подчеревок– 1,5 кг

  • Чеснок – 1 головка

  • Лавровый лист молотый – 1/4 ч. л.

Специи для сала

  • Соль – 1,5 ч. л.

  • Смесь перцев – 1,5 ч. л.

  • Вода – 3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Большой кусок сала разрежьте на три части.

2. Смешайте в ступке чеснок, все специи и хорошо разомните, добавьте немного воды, перемешайте.

Сало с чесноком

3. На сале сделайте надрезы и нафаршируйте его смесью приправ с чесноком.

Специи для блюда

4. Оставьте сало мариноваться – от 1 часа до суток.

5. После – переложите его в фольгу, далее в форму или противень и поставьте в духовку на 1-1,5 часа.

Как запечь правильно сало

6. Готовое блюдо можно подавать сразу – горячим.

Подача сала

Но стоит отметить, что оно в любом виде будет вкусным, даже можно заморозить, очень вкусно подать с картошкой, салатами.

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