Вкуснее мяса: как правильно запечь сало, рассказала Ольга Матвей

Сало – полезный, сытный продукт, которого достаточно съесть всего лишь маленький кусочек, чтобы насытиться. Его можно употреблять как самостоятельное блюдо, а также готовить из него различные блюда. Например, запекать, добавлять в фарш, а соленое можно использовать в виде намазки с чесноком, паштетов.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного запечного сала, которое по вкусу будет еще лучше мяса, если его правильно приготовить, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Советы от кулинара:

выбирайте кусок с мясом

режьте большими кусками, лучше – весь кусок разделите на три

не жалейте специй и соли

Ингредиенты:

Подчеревок– 1,5 кг

Чеснок – 1 головка

Лавровый лист молотый – 1/4 ч. л.

Соль – 1,5 ч. л.

Смесь перцев – 1,5 ч. л.

Вода – 3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Большой кусок сала разрежьте на три части.

2. Смешайте в ступке чеснок, все специи и хорошо разомните, добавьте немного воды, перемешайте.

3. На сале сделайте надрезы и нафаршируйте его смесью приправ с чесноком.

4. Оставьте сало мариноваться – от 1 часа до суток.

5. После – переложите его в фольгу, далее в форму или противень и поставьте в духовку на 1-1,5 часа.

6. Готовое блюдо можно подавать сразу – горячим.

Но стоит отметить, что оно в любом виде будет вкусным, даже можно заморозить, очень вкусно подать с картошкой, салатами.

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